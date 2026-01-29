因應台海情勢 海巡署副署長擬增至3人

（中央社記者賴于榛台北29日電）為因應台灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，行政院會今天通過「海洋委員會海巡署組織法」修正草案，增置1位副署長，整體副署長將增為3人，期盼強化海巡勤務指揮效能，確保國安、治安及平安3安任務達成。

行政院會今天通過海委會擬具的「海洋委員會海巡署組織法」修正草案，增置副署長一人，草案將送立法院審議。

為因應台灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，海委會主委管碧玲透過新聞稿指出，海巡署轄區跨越全國、廣達54萬平方公里的海域防線，且專業領域差異性大、預算及人員規模龐大等日益複雜的因素，因此期待透過充實領導層級襄助署長指揮，並落實「海空一體」戰略建案，以更堅實的決策效能守護藍色國土，確保國家主權與海域安全。

海巡署報告指出，為因應台灣周遭海域安全情勢及地緣政治變化，因此草案強化領導階層，以因應海巡龐大業務及與日俱增的艱鉅任務。

海巡署強調，面對推進造艦與裝備升級、導入無人機（載具）、岸際雷達及AI影像辨識等重大建案，及國際涉外交流事務與新型態國安威脅，海巡署正積極深化與理念相近國家合作，提高國際能量，強化印太區域的共同嚇阻架構，並盱衡跨境合作需求，持續推動相關駐點，以應處涉外業務的急遽擴張。

對於日益頻繁的海底電纜破壞事件及跨境毒品走私，海巡署表示，增置副署長將有助於優化國際合作機制及各項新增任務遂行，確保國安、治安及平安3安任務的精準執行，落實「韌性台灣」願景，建構從岸際到遠洋的全方位安全保障。

至於3位副署長未來如何分工，海委會副主委張忠龍在政院會後記者會表示，海巡署增設第3位副署長後，會根據副署長專業分工督導相關業務，持續精進海巡業務、執法量能。（編輯：翟思嘉）1150129