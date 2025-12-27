因應台灣突發事態！美修改沖繩駐軍移師關島計劃 陸戰隊步兵留置強化對中威懾

因應台灣突發事態並維持對中國的威懾力，9000名美國海軍陸戰隊自沖繩移至關島計畫「修改」。 圖：翻攝陸網/頭條@軍武驛站

[Newtalk新聞] 日本政府證實，美國海軍陸戰隊原訂將駐沖繩步兵部隊移師關島並改編為快速反應部隊的構想近日「修改」，讓第四海軍陸戰團繼續留在沖繩縣宇流麻市的第三遠征軍管轄下，以因應台灣突發事態並維持對中國的威懾力。影響日美政府已達成的減輕沖繩基地負擔協議。

根據美國海軍陸戰隊10月更新的《兵力設計》文件，原計劃將以沖繩縣名護市「施瓦布軍營」（Camp Schwab）為據點的第四海軍陸戰團轉移至關島，並改編為規模較小的「海軍陸戰隊瀕海作戰團」（MLR），但新方案決定保留該團作為強化步兵團，維持核心任務並融入遠程火力與海域拒止能力。美國海軍陸戰隊解釋，此修改係為「維護地區和平與穩定，展現對敵對勢力的重大行動態勢」，特別針對中國強化「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力所致。

美國海軍陸戰隊司令曾直言批評，將4000名海軍陸戰隊員移至關島是「走錯方向」，因關島距離台灣等潛在危機區域較遠，基礎設施有限，減少兵力將削弱第一島鏈的即時反應力。美軍內部異議指出，沖繩距離台灣較近，留置步兵部隊有助於強化印太地區的「站立力量」，尤其在中國軍事擴張背景下。

儘管修改方案可能導致移師關島人數減少，日美政府2012年協議的框架仍維持不變。該協議同意將約9000名海軍陸戰隊員移出沖繩，其中4000人以上移師關島，以減輕當地基地負擔。2024年12月，首批約100名後勤支援人員已開始轉移至關島，原本預計2025年內完成此階段，但步兵核心部隊的留置讓整體轉移規模充滿不確定性。日本官房長官木原稔強調，「日美間共識並未變化」，政府將謹慎研究包括其他部隊轉移在內的調整方案。

沖繩駐軍約1.9萬人，此次調整反映美軍因應地緣政治變化，優先戰略需求而非基地減負。分析指出，若中國威脅持續加劇，轉移計劃可能進一步延後或縮減。

