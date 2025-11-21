因應台積電擴大在美產量 ASML鳳凰城開設技術學院

荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）在美國鳳凰城成立的技術學院正式啟用。路透社



荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）週四（11/20）宣布，在美國鳳凰城成立的技術學院正式啟用，目標是每年訓練兩千名維修工程師。

由於台積電、英特爾（INTEL）、三星（Samsung）、美光（Micron）等主要客戶在美國擴大產量，ASML為了培養在美國的維修工程人員，決定先在鳳凰城設立技術學院。

該學院距離鳳凰城機場僅數分鐘車程，有14間教室和一間無塵室。這也是ASML過去20年來首次在美開設技術學院。

ASML執行長福克（Christophe Fouquet）向路透社表示：「我認為此時開設學院是最佳時機，因為亞利桑那州的業務正在蓬勃成長。我認為接下來會在德州、愛達荷州和其他地方也會設立學院。」

亞利桑那州長霍布斯（左）和ASML執行長福克(中)一起剪綵。路透社

ASML副總裁派奇（Clayton Patch）表示，用於製造先進晶片的深紫外光（DUV）和極紫外光（EUV）設備非常複雜，需要與F-35等現代戰機類似的維護保養。派奇認為，最適合成為維修工程師的人選來自美國軍中，曾經負責維護戰機的退役軍人。他說：「他們是很適合的人選，從軍中退伍，我們愛這群人選。」

派奇說，在鳳凰城的技術學院會每周7天24小時運作，希望能夠達成每年訓練出2000名維修技師的目標。

艾司摩爾（ASML）在鳳凰城設立技術學院，目標每年訓練2000名維修工程師。路透社

該學院的學生主要是ASML員工，但其他晶片業者也可付費讓自家員工在此受訓。一般來說，學員可在3至6個月內學會基本維修技術，至於更複雜的維修工作則需要更長時間學習。

至於ASML最先進的「高數值孔徑極紫外光」（High-NA EUV）設備維修教學，目前只能在ASML位於荷蘭的設施進行授課。

福克說，台積電和英特爾等客戶尚未將High-NA EUV投入大量生產，目前仍在驗證階段，評估設備性能後再整合進入製造流程。

