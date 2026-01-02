因應台緊急作戰需求 美發包「莢艙軍售」強化偵測遠距目標、匿蹤戰機

中國圍台軍演剛結束，為了補強空軍的緊急作戰需求，五角大廈日前公告，洛克希德馬丁公司獲得一份對台軍售合約，將生產55套名為「軍團莢艙」（Legion Pod）的紅外線搜索追蹤系統莢艙，用以強化對遠距目標的偵測與追蹤，以及匿蹤戰機的能力。而在共軍大規模環台軍演後，美國國務院也發表聲明，強調會敦促北京停止對台灣施加軍事壓力。

共軍軍演 美國務院：停止對台施加軍事壓力

解放軍日前發動圍台軍演，升高了台海緊張情勢，日本、歐盟及澳洲等國家齊聲譴責。美國國務院也表示，希望北京保持克制，停止對台施加軍事壓力，美方支持台海和平穩定，反對任何片面改變現狀的行為。

美國國務院聲明。圖／台視新聞製圖

「洛馬」獲對台軍售合約 生產55套「軍團莢艙」

面對中國武力的威脅，台灣空防戰力將獲得關鍵補強，美國國防部正式公告，洛克希德馬丁公司獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55套「紅外線搜索追蹤」莢艙，合約金額為3.285億美元，約新台幣103.1億元，預計於2031年6月全數完成，五角大廈聲明中罕見強調，這是為了滿足台灣的「緊急作戰需求」。

國防戰略與資源研究所的蘇紫雲指出，「紅外線搜索追蹤」莢艙的性能可以鎖定150公里外的戰機，包括匿蹤戰機、小型無人機、巡弋飛彈，連幽浮都可以追蹤化，偵測能力極強，戰力可想而知，台灣國軍將能更有效地反制中共各種新式戰機的威脅。

美發包莢艙軍售 強化偵測遠距目標、匿蹤戰機

紅外線搜索追蹤莢艙是配合台灣新購F-16V戰機研發的最新款裝備，可強化對遠距目標的偵測與追蹤能力。針對雷達截面積極小的共軍殲-20或殲-35戰機，該系統可運用紅外線、紫外線等光電訊跡進行偵測，透過捕捉飛機發動機排放的紅外線熱源，進行「被動」搜索敵機，不會發出雷達波而暴露自身位置，也不受共軍電子干擾影響。

因此，該莢艙被視為F-16V戰機的「反匿蹤」殺手鐧，不僅讓對敵偵蒐能力再升級，也進一步強化不對稱作戰能力。

紅外線搜索追蹤系統軍團強化感測莢艙。圖／美國空軍、台視新聞製圖

