即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

行政院公布台美關稅談判總結，確認對等關稅15%不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇，以及汽車與航空零組件等多項232關稅最優惠待遇；行政院長卓榮泰今（23）日下午前往台南安南區，參訪台積電供應鏈廠商之一的錸恩帕斯科技公司，隨後轉赴致力於汽車改裝車燈的巨鎧精密工業公司，與業者座談。他受訪時表示，政府現在要多走向民間與產業，因此總統賴清德與行政院這週開始已全面開始各種座談。





今日下午1時30分，卓榮泰在行政院發言人李慧芝等人的陪同下，前往台南市永康區參訪錸恩帕斯科技公司，並短暫接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，政府的談判團隊經過長達9個多月的時間，跟美方談定了第一階段的台美投資備忘錄，後續還有貿易協定要處理，但已讓業界感受到從一開始32%的對等關稅到20%，現在調整為15%，這與鄰近國家相比，台灣競爭力是保存住的，這非常重要。

他不諱言，個別產業還有個別產業不同的問題，政府現在就是要積極走向民間與產業，所以賴總統或行政院也好，這週已開始全面跟產業界來做各種溝通座談。

卓榮泰說，錸恩帕斯科技是製程管路相當好的台灣隱形冠軍，想聽聽看在這樣的關稅環境底下，還需要政府著力那些，稍後也還有其他汽車零組件產業的座談會要去，整個走下來之後，對於我國接下來台美雙方貿易談判簽訂後，也更快速把已擬定的產業支持特別預算，全面、廣泛且有效地實施下去。

卓榮泰強調，無論對出口多增加一些國際市場的開發，或對國內產業轉型、升級、研發，甚至於更多的金融支持，政府都會極力且及時做到位，也要求金融機構能主動了解產業界的問題，讓產業界能在一方面調適關稅之後，把國內該有的行政、金融與產業支持等各方面，積極主動來做到，這就是今天行程的目的。





原文出處：快新聞／因應台美關稅！走訪台積電供應鏈 卓揆：將及時把產業支持做到位

