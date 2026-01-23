因應台美關稅！走訪台積電供應鏈 卓揆：將及時把產業支持做到位
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導
行政院公布台美關稅談判總結，確認對等關稅15%不疊加，半導體及衍生品關稅最優惠待遇，以及汽車與航空零組件等多項232關稅最優惠待遇；行政院長卓榮泰今（23）日下午前往台南安南區，參訪台積電供應鏈廠商之一的錸恩帕斯科技公司，隨後轉赴致力於汽車改裝車燈的巨鎧精密工業公司，與業者座談。他受訪時表示，政府現在要多走向民間與產業，因此總統賴清德與行政院這週開始已全面開始各種座談。
今日下午1時30分，卓榮泰在行政院發言人李慧芝等人的陪同下，前往台南市永康區參訪錸恩帕斯科技公司，並短暫接受媒體聯訪。
卓榮泰表示，政府的談判團隊經過長達9個多月的時間，跟美方談定了第一階段的台美投資備忘錄，後續還有貿易協定要處理，但已讓業界感受到從一開始32%的對等關稅到20%，現在調整為15%，這與鄰近國家相比，台灣競爭力是保存住的，這非常重要。
他不諱言，個別產業還有個別產業不同的問題，政府現在就是要積極走向民間與產業，所以賴總統或行政院也好，這週已開始全面跟產業界來做各種溝通座談。
卓榮泰說，錸恩帕斯科技是製程管路相當好的台灣隱形冠軍，想聽聽看在這樣的關稅環境底下，還需要政府著力那些，稍後也還有其他汽車零組件產業的座談會要去，整個走下來之後，對於我國接下來台美雙方貿易談判簽訂後，也更快速把已擬定的產業支持特別預算，全面、廣泛且有效地實施下去。
卓榮泰強調，無論對出口多增加一些國際市場的開發，或對國內產業轉型、升級、研發，甚至於更多的金融支持，政府都會極力且及時做到位，也要求金融機構能主動了解產業界的問題，讓產業界能在一方面調適關稅之後，把國內該有的行政、金融與產業支持等各方面，積極主動來做到，這就是今天行程的目的。
原文出處：快新聞／因應台美關稅！走訪台積電供應鏈 卓揆：將及時把產業支持做到位
更多民視新聞報導
最新／內部畫面曝光！三立採訪車失控撞進彰化銀行內 磚牆倒塌、10人受傷送醫
澤倫斯基稱台灣電子零件流向俄國 外交部嚴正澄清了
藍白強過「總統赴立院報告」案 律師嗆：違憲鬧劇、無須理會
其他人也在看
新北幼兒園師4天踢踹50次 家長心疼孩子情緒潰堤｜#鏡新聞
新北市一家連鎖幼兒園，爆發教保員對幼童不當對待，4天內高達50次踢踹、拉扯行為，學生家長今天（1/22）在立委陪同下召開記者會，心疼小孩在事發後情緒潰堤。更控訴幼兒園不當聘請無照的教保員，對此，新北教育局回應，去年9月完成調查，已針對幼兒園跟教保員開罰13萬2千元。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 23則留言
新冠、流感疫苗「北市捷運站隨到隨打」
[NOWnews今日新聞]疾管署公布，截至今年1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約4.3萬人次...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發表留言
總統賴清德彈劾案 全院委員會審查第二日 藍委盼讓政治回到正軌
針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今（22日）繼續召開審查會，賴總統不列席，改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。昨日朝野立委壁壘分明、言詞交鋒。國民黨立委傅崐萁表示，賴總統面對憲法責任與國會監督，選擇落跑、不敢面對全國民眾。民進黨立委陳培瑜則說，彈劾案無正當性，只是為了羞辱賴總統。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 128則留言
強化長者保護力 北市1/26起開打高劑量流感疫苗
臺灣疫苗推動協會捐贈臺北市300劑高劑量流感疫苗，專供65歲以上長者施打。臺北市衛生局表示，高劑量流感疫苗將從1月26日起在臺北市立聯合醫院十二區院外門診部，經醫師評估後，提供設籍臺北市65歲以上長者國立教育廣播電台 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
藍喊電視辯論、白叫陣賴清德 律師轟不務正業：就是不審總預算！
即時中心／綜合報導中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰表示願意就總預算案直接與立法院辯論；然而國民黨回擊應辦3場電視辯論，民眾黨主席黃國昌甚至叫陣總統賴清德出來辯論。對此，律師林智群直言，「國家政策預算不在立法院辯論，難道要在路邊嗎？」藍白延會到1月底，審查預算的正事不做，搞一個不可能通過的總統彈劾案，搞政治鬥爭，「這叫不務正業」。民視 ・ 9 小時前 ・ 18則留言
台南購1900劑流感疫苗 26日起供非公費對象接種
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市政府衛生局今天說，因應寒假、春節連續假期，返鄉、旅遊及聚會活動頻繁，台南自購1900劑流感疫苗，26日起開放出生6個月以上非公費對象市民在37區衛生所免掛號費接種。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節食安 竹市免費發放過氧化氫簡易試劑
（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市政府今天表示，為守護春節期間飲食安全，推動「食品安全簡易試劑」免費領取活動，針對常見於豆製品及其他加工食品中的「過氧化氫」，提供民眾居家檢測試劑。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把關食品安全 南投縣衛生局持續監測重金屬風險
為保障縣民飲食安全，南投縣衛生局114年針對賣場、超市及餐飲業等場所進行食品抽驗，共計抽驗36件食品，檢測項目包含多項重金屬殘留，檢驗結果都符合相關法規標準。衛生局表示，未來仍將持續強化市場端監測，確中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 21則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92則留言
快訊／美國要動手？川普突襲式宣布：大批美軍艦艇駛往伊朗
美國總統川普22日表示，「大規模艦隊」正駛向伊朗。川普在搭乘空軍一號自瑞士達沃斯返回華府途中，告訴記者，美方在伊朗附近部署了大批海軍力量。他稱：「你知道的，我們有許多船開往那個方向，就為了以防萬一。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 126則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
谷立言喊自由不是免費 黃國昌這句話反問
[NOWnews今日新聞]1.25兆元國防特別預算條例卡關，民眾黨立院黨團最快下週提出黨團版本國防特別預算條例。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言昨日出席國防智庫國防安全研究院座談，他意有所指...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 151則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32則留言
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2則留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 71則留言
藍營驚爆楊瓊瓔「想選到底」 傳民進黨醞釀初選灌票給她
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 國民黨台中市長提名人選難產，民進黨台中市參選人、立委何欣純積極拓展地方，並拋出普發現金政見。立法院副院長江啟臣今（23）日回應，每個人對於市政都有不一樣的想法，他們都尊重，現在最了解市府財政狀況的是台中市長盧秀燕及市府團隊，盧也很已清楚的對外表達目前狀況，並直言，最重要的是「市政建設要以市民的需求為最優先做考量」。 ...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 26則留言