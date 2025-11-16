因應嚴峻寒冬 烏克蘭與希臘簽署進口天然氣協議

法新社報導，隨著烏克蘭的能源基礎設施因為俄羅斯攻擊而遭到重創之際，烏克蘭與希臘16日針對冬季的天然氣運送簽署協議。

這項協議簽署之際，正值烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在16日抵達雅典訪問，這是他旨在強化基輔防衛與能源供應的歐洲之行首站。隨著俄羅斯入侵已逼近4年，烏克蘭正面臨另一個嚴峻的寒冬。

精疲力竭而且處於劣勢的烏克蘭軍隊，正在奮力對抗人數較多的俄軍。隨著戰事持續，雙方相互攻擊對方的能源基礎設施，雖然美國總統川普(Donald Trump)推動停火，但和平談判仍陷入僵局。

在希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)與澤倫斯基結束會談後，希臘國營天然氣公司DEPA Commercial和烏克蘭國營能源公司Naftogaz宣布了一項從2025年12月持續至2026年3月的協議。

根據兩國的聯合聲明，這項協議「標示著強化區域能源合作與歐洲能源安全的至關重要一步」。

米佐塔基斯和澤倫斯基表示，這項在美國駐希臘大使季伏爾(Kimberly Guilfoyle)見證下簽署的協議，將使得「在艱難寒冬之際為烏克蘭提供支持」成為可能。

米佐塔基斯說，希臘與烏克蘭的關係來到一個至關重要的新層面：一條從南到北、從希臘延伸到烏克蘭的新安全能源路線。這是擺脫對俄羅斯天然氣依賴、邁向最終能源獨立的決定性一步。

大多數歐盟國家最近同意在2027年底之前禁止進口俄羅斯天然氣，此舉旨在切斷莫斯科在烏克蘭戰爭的主要資金來源。(編輯:王志心)