因應因應教育部新增教師行政獎金 蔣萬安裁示追溯至去年9月「有感加碼」

台北市長蔣萬安。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

教育部去年底宣布調高教師待遇，並新增行政獎金。台北市長蔣萬安昨天在市政會議裁示，參考中央基準，北市將採預算規模最高方案，在教育部原定方案基礎上，依職務責任輕重，額外再提出有感加碼，並追溯至去年9月。

蔣萬安宣布，未來公立中小學（含特教學校）將比教育部原定方案加發經費：校長每月再加發3000元，處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元，要對校園、學校兼任行政的老師們給予最大支持。

廣告 廣告

蔣萬安說，這項決定不只是單純的經費支出，而是對人才投資，透過實質有感提高兼任行政老師工作獎金，讓願承擔行政責任的教育夥伴獲得應有尊嚴與回報，也讓資深有經驗老師願留在行政體系傳承經驗，穩定校園長久發展。

蔣萬安上週在北市市政會議宣布台北市「教育革新3箭」，要讓教育回歸教學的本位，照顧老師的尊嚴。昨天在市政會議上再加碼宣布，推動學校現場最關鍵一塊新政拼圖，實質提升公立中小學（含特教學校）兼任行政教師獎金。

蔣萬安表示，學校行政團隊是校園運作心臟，現在卻面臨嚴重行政大逃亡，兼任行政的老師們寒暑假全年無休在處理如校安通報和學生事務等學校繁雜行政業務，責任重、風險高，但實質的加給卻與付出不成比例。

蔣萬安說，教育是百年大計，不能只看現在，更要看長遠的未來，北市府施政理念就是「行政穩、教學優、待遇增、人才留」，北市府勇於承擔，發現問題就要面對、解決，且不只要做，而且要做到最好、做到位。

蔣萬安昨天也要求教育局即刻依相關裁示，備妥論述與數據對外說明，並將調整金額函報教育部轉行政院核定，盡快讓這項政策上路，讓所有校長、主任、組長都能感受到北市府是個有溫度、肩膀，且真正重視教育專業的團隊。

蔣萬安說，北市府看到學校現場困境還有痛點，就提出具體的作為，願意做學校最堅實的後盾。

更多太報報導

多縣市跟進免費營養午餐 卓榮泰：本來就是地方自治事項

黃偉哲宣布跟進營養午餐免費政策 藍青年群轟：昨非今是的最糟糕政治人物

少子化更應教學精緻化？教團籲降班級人數、調教師待遇