因應國民法官法適用範圍擴大 法務部辦理司法醫學鑑定圓桌論壇

法務部舉辦「114年度司法醫學鑑定圓桌論壇，圖中與談人為吳建昌醫師。法務部提供



明年(2026)1月1日起，國民法官法將擴大適用，案件類型也將更複雜多樣，為了確保國民法官能精準理解相關證據，進一步提升審判品質與司法公信力，法務部邀請全國各大醫院的司法鑑定團隊及各地檢署國民法官專組檢察官舉辦「114年度司法醫學鑑定圓桌論壇」，促進醫學與法律領域的跨界對話，為即將擴大適用的國民法官法做好準備。

聚焦多元議題 探討司法鑑定實務挑戰

本次論壇已邁入第四屆，主題聚焦於國民法官法案件中的關鍵議題，包括兒虐案件的醫學鑑定與法庭說明、量刑鑑定與社會調查、司法精神鑑定的挑戰，以及鑑定調查命題標準化等四大面向。論壇由法務部檢察司司長張曉雯與副司長簡美慧共同主持，邀請多位專家學者擔任報告人及與談人。

廣告 廣告

橋頭地檢署檢察官陳秉志進行專題報告。法務部提供

其中，調最高檢察辦事主任檢察官劉建志、橋頭地檢署檢察官陳秉志、司法官學院檢察官黃怡華，以及台北大學教授周愫嫻，分別就上述議題進行深入報告。台大醫院主任醫師呂立、主任醫師吳建昌，萬芳醫院醫師吳佳慶及司法院法官廖晉賦，則從實務與學術視角，針對如何將專業且艱深的司法鑑定報告轉化為國民法官易於理解的語言，分享具體經驗與建議。

論壇中，各方專家透過跨領域交流，探討如何在國民法官制度下有效提升司法鑑定報告的可理解性，同時檢視報告內容的反思與改進空間。期望藉由醫、法、學界的意見激盪，建立順暢的溝通機制，解決實務難題。

國民法官法適用範圍擴大 呼籲建立穩定夥伴關係

法務部政務次長徐錫祥在致詞中表示，感謝全國醫療團隊及檢察官的熱情參與。他強調，為因應國民法官法自112年施行以來帶來的新挑戰，司法部已連續四年舉辦司法醫學鑑定圓桌論壇。徐次長鼓勵檢察官與醫學專家主動建立聯繫，打破專業壁壘，在面臨相關議題時能即時請益，確保證據具備更高的說服力，共同守護司法正義。

法務部政務次長徐錫祥。法務部提供

自明年1月1日起，《國民法官法》適用範圍將從目前的故意致死案件擴大至最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪（少年刑事案件及毒品案件除外）。因應未來案件類型更加複雜多樣，本次論壇希望透過先期準備，提升檢察官與鑑定團隊對科學證據的掌握能力，確保國民法官能精準理解相關證據，進一步提升審判品質與司法公信力。

「114年度司法醫學鑑定圓桌論壇」與會人員合影(左起黃怡華檢察官 、周愫嫻教授 、吳佳慶醫生 、簡美慧副司長 、廖晉賦法官 、劉建志主任檢察官)。法務部提供

法務部表示，未來將持續推動醫法跨界合作，深化溝通與共識，以期在國民法官制度下實現更高水平的司法正義。

更多太報報導

朱宗慶點頭！公視第8屆董監事候選人「慢火熬燉」出爐 12/31開審查會

李玉璽曝婚宴計畫 親解許允樂肚皮進度

產學接軌 培育新世代烘焙職人! 大倉久和薑餅屋創意大賽 祭高獎金與優先錄取機會