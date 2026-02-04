因應國際經貿變局 勞動部推「再充電計畫」穩定勞工就業

高分署推動「減班休息勞工再充電計畫」，鼓勵勞工利用減班期間參與訓練課程，提升專業技能與職場競爭力。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

面對全球經貿情勢變化，為協助企業因應景氣波動並穩定勞動市場，勞動部全面啟動「減班休息勞工再充電計畫」，透過補助勞工參訓津貼與企業訓練費用，鼓勵勞雇雙方善用減班休息期間，強化在職訓練，提升人力素質，達成人才升級與產業轉型的雙贏目標。

高分署表示，計畫針對受國際情勢衝擊之事業單位，提供最高350萬元訓練費用補助，補助項目涵蓋講師鐘點費、教材文具費及工作人員費等，協助企業降低培訓成本。同時，為減輕勞工經濟負擔，參與計畫之勞工可依實際訓練時數申領訓練津貼，每小時補助196元；月投保薪資超過3萬1,800元者，每月最高可領1萬6,300元；月投保薪資在3萬1,800元以下者，只要符合規定參訓時數，即可保障每月補助15小時、共2,940元津貼。

為確保勞工權益，除由雇主依規定通報減班休息外，勞工本人亦可檢具相關協議書或透過勞資爭議調解程序，經地方勞工行政主管機關確認後申請參加本計畫。若企業端無法自行辦理訓練，高分署亦提供免費多元數位課程資源，內容涵蓋設計應用軟體、數位技能應用、大數據程式設計等領域，協助勞工於景氣調整期間持續精進技能、穩定就業。

以屏東地區某電子零組件製造業為例，該公司因受國際市場影響導致訂單減少，為避免裁員並維持人力穩定，透過勞雇協議實施減班休息，並申請高分署「減班休息勞工再充電計畫」。在計畫支持下，員工陸續參與「智慧生產線」、「應用程式虛擬化」、「建置雲端主機」等專業課程，培養跨領域與進階技能，為未來景氣復甦及職涯發展奠定良好基礎。

高分署分署長郭耿華表示，面對快速變動的產業環境，「減班休息勞工再充電計畫」是協助企業與勞工度過短期衝擊的重要政策工具，呼籲符合資格的事業單位與勞工善加利用，將減班休息轉化為學習成長的契機。相關申請方式及資訊，可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」（https://gov.tw/r7q）查詢並線上申辦，或電洽高分署諮詢專線07-8210171轉1309。