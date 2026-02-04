因應國際變局、強化產業韌性 勞動部高分署全力支持勞工 穩固就業防線

▲因應全球變局，高分署協助勞工與企業在減班期間持續精進。

【記者 王雯玲／高雄 報導】因應全球經貿局勢，為穩定勞動市場，勞動部全面啟動「減班休息勞工再充電計畫」，透過補助勞工「參訓津貼」與企業「訓練費用」，鼓勵勞雇雙方充分利用減班休息期間，加強員工在職訓練，進行人才「升級」的規劃。

「減班休息勞工再充電計畫」針對受國際情勢衝擊的事業單位，提供訓練費用補助最高350萬元，補助範圍包含講師鐘點費、教材文具費及工作人員費等；另外為減輕勞工經濟壓力，勞工於參與計畫期間，可在減班休息前後薪資差額範圍內，依實際訓練時數申領訓練津貼，按每小時196元計算，月投保薪資超過3萬1,800元的勞工，每月最高可領1萬6,300元；而月投保薪資在3萬1,800元以下的勞工，則保障每月補助15小時，只要參訓時數符合規定，即可申領2,940元。

為確保勞工權益，除了由雇主辦理通報減班休息外，勞工本人也可檢具協議書或透過勞資爭議調解，經地方勞工行政主管機關確認列入通報案件後，申請參加「減班休息勞工再充電計畫」。且如果企業無法辦理訓練，勞工也無需擔憂，高分署可免費提供多元化數位課程，包括設計應用軟體、數位應用及大數據程式設計等，幫助勞工在短期景氣調整中維持就業穩定，並能提升技能！

屏東地區一家電子零組件製造業廠商，因受國際情勢影響，企業面臨訂單減少，影響原訂產能之規劃，該廠商採取維持人力編制，不啟動裁員機制，透過勞雇雙方協議實施減班休息，申辦高分署「減班休息勞工再充電計畫」，勞工依需求參與「智慧生產線」、「應用程式虛擬化」及「建置雲端主機」等課程，培養跨領域及進階技能，提升未來職場競爭力，為景氣回溫及職涯發展預作準備！

高分署郭耿華分署長表示，符合資格之勞工與事業單位可多加運用「減班休息勞工再充電計畫」資源，把握學習契機，讓減班休息成為職能成長的轉機，若想進一步瞭解申請方式及相關資訊，可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」（https://gov.tw/r7q）線上申請，或電洽高分署諮詢專線07-8210171轉1309。（圖／記者王雯玲翻攝）