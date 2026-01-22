因應國際資恐及資武擴威脅 行政院通過資恐防制法修正草案

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院會今（22）日通過法務部「資恐防制法」修正草案，並將法案名稱修正為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，明定攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統，也屬於恐怖活動；明定提供財物、財產上的利益或金融服務，均屬於資助行為；並新增資武擴犯罪，將處罰無故關閉AIS系統船載臺等常見規避制裁的紅旗行為。

法務部說明，因應近年國際社會對資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散風險日益重視的趨勢，並因應亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑所提建議，因此擬定這項修正草案。修正草案重點包括：將防制資武擴列為規範範圍，明確定義恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散，將攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統的行為，納入恐怖活動範圍，以作為後續犯罪與制裁規範的基礎。

在制度面，修法強化資恐及資武擴防制審議會的功能，聚焦於制裁名單的指定與除名程序；至於酌留及許可等措施，則交由主管機關依實務需要彈性處理；因應資武擴案件常與船舶、進出口有關，納入交通部、財政部為審議會成員。另新增金融機構及指定非金融事業或人員的義務，建立資產凍結通報義務及可疑交易申報義務，以補強制度漏洞，提升早期偵測及即時攔阻能力。

刑事責任部分，修正資助恐怖活動、恐怖分子或組織及受制裁者的犯罪構成要件，並新增違反聯合國資武擴制裁的貿易罪，以及規避查緝紅旗行為的處罰規定，紅旗行為包括隱匿實際交易資訊、無故關閉船舶自動識別系統船載臺、塗改或隱蔽或未具船名或船舶識別編號、未具航海日誌或為不實記載等，以強化刑事嚇阻效果。

行政院長卓榮泰聽取報告後表示，此次修正納入資武擴防制，提升整體法制架構，並設置資恐及資武擴防制審議會，完善目標性金融制裁及可疑交易申報等制度。另為強化國際合作，新增條文禁止任何人與經聯合國安理會制裁，且經我國公告禁止或管制貿易的國家或地區從事貿易或貨物交易，全面提升我國打擊資恐及資武擴法制的完整性。