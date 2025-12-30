因應圍島軍演 澎防部臨時備戰操演 漁民返航驚見：疑似共艦

2025年12月30日澎湖縣／海上作業漁民30日早上在澎湖七美西20海浬海域驚見疑似中共編號453軍艦，從船首前經過。（漁民提供／許逸民澎湖傳真）

2025年12月30日澎湖縣／澎防部戰備部隊因應中共突發性圍島軍演，30日上午也進行戰備偵巡訓練，由戰車機動前往機場等重要據點戍守，圖為經過澎湖機場外。（許逸民攝）

2025年12月30日澎湖縣／海上作業漁民30日早上在澎湖七美西20海浬海域驚見疑似中共編號453軍艦。（漁民提供／許逸民澎湖傳真）

因應中共解放軍東部戰區昨（29）日突宣布開展「正義使命-2025」演習，並公告會在今日早上8點起至晚間6點進行實彈射擊。澎湖防衛指揮部也在30日上午進行戰備偵巡訓練，透過實兵、實地、實車的方式，展現裝甲部隊強大的機動能力與作戰力。但也有漁民原擬返航避軍演，卻驚見疑似中共編號453軍艦。

澎防部戰備部隊上午接獲命令後，立即機動前往機場等重要據點，執行重要目標防護演練，且隨即進入戰術位置，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。

廣告 廣告

澎防部表示，面對中共突發性軍演帶來的挑戰，全體官兵均維持高度戒備，秉持「隨時待命、立即作戰」之精神，將演訓場景即時轉化為實戰準備。透過戰備偵巡演練，部隊不僅能強化在緊急狀態下的反應速度與指揮調度，更能有效驗證部隊平戰轉換能力，展現國軍守護家園的決心與堅實戰力。

而儘管共軍今日要在我外海進行實彈射擊，但海上仍有我漁民作業。一名在海上作業已進入第3天的漁民，30日上午提前結束返航以躲避中共軍演，卻在澎湖七美西20海浬海域驚見疑似中共編號453軍艦。

目擊漁民說，看到軍艦從他前方經過，原本以為是我國軍艦，直到看見艦尾的中共國旗，才驚覺不是我們的軍艦，編號疑似453，他也沒看清楚。

【看原文連結】