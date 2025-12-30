因應圍島軍演 澎防部臨時備戰操演 漁民返航驚見：疑似共艦
因應中共解放軍東部戰區昨（29）日突宣布開展「正義使命-2025」演習，並公告會在今日早上8點起至晚間6點進行實彈射擊。澎湖防衛指揮部也在30日上午進行戰備偵巡訓練，透過實兵、實地、實車的方式，展現裝甲部隊強大的機動能力與作戰力。但也有漁民原擬返航避軍演，卻驚見疑似中共編號453軍艦。
澎防部戰備部隊上午接獲命令後，立即機動前往機場等重要據點，執行重要目標防護演練，且隨即進入戰術位置，藉由模擬實況操演，熟稔作戰地區周遭環境與機動路線，並持續精進聯合作戰及跨單位協調訓練，驗證各級幹部對戰術運用的指揮與應變能力。
澎防部表示，面對中共突發性軍演帶來的挑戰，全體官兵均維持高度戒備，秉持「隨時待命、立即作戰」之精神，將演訓場景即時轉化為實戰準備。透過戰備偵巡演練，部隊不僅能強化在緊急狀態下的反應速度與指揮調度，更能有效驗證部隊平戰轉換能力，展現國軍守護家園的決心與堅實戰力。
而儘管共軍今日要在我外海進行實彈射擊，但海上仍有我漁民作業。一名在海上作業已進入第3天的漁民，30日上午提前結束返航以躲避中共軍演，卻在澎湖七美西20海浬海域驚見疑似中共編號453軍艦。
目擊漁民說，看到軍艦從他前方經過，原本以為是我國軍艦，直到看見艦尾的中共國旗，才驚覺不是我們的軍艦，編號疑似453，他也沒看清楚。
其他人也在看
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 2 小時前 ・ 50
快訊／中共實彈近逼台灣？ 國防部證實：北部外海24浬線周邊
國防部於今（30）日表示，自上午9時起，中國共軍福建地區遠火部隊在劃設的北部目標區進行實彈射擊，落彈範圍散布在我國24浬線周邊。國軍隨即啟動聯合兵力及火力系統，嚴密追蹤監控，共同應對可能威脅。國防部長顧立雄直言，中共的舉動高度挑釁，不僅破壞區域和平穩定，也對運輸船隻、貿易活動及飛行航線造成安全風險。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 24
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 164
解放軍「正義使命-2025」演習啟動 呂禮詩：冷啟動懲罰威懾 遼寧艦動態凸顯情報滯後風險
[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日啟動「正義使命-2025」環台軍演，30日將實施實彈射擊，演訓區幾乎完整包圍台灣本島。軍事專家呂禮詩指出，此次演習為「冷啟動」懲罰威懾，直接回應賴清德總統前日受訪時重申「豪豬戰略」與「不讓戰爭發生」的說法，同時考驗日本高市早苗「存亡危機事態」表態。值得注意的是，東部戰區司令員換手，前司令林向陽上將因嚴重違紀違法於2025年10月被開除黨籍軍籍，新任司令員楊志斌（空軍背景）於12月22日由習近平親授上將軍銜「扶正」，象徵軍中大清洗後的權力重組，演習可能是測試、立威。 呂禮詩在社群平台分析，解放軍此次演習缺乏明顯事前集結徵候與情報交換，採取「懲罰威懾」（deterrence by punishment）模式「打臉」台灣立場，並順勢提醒「反介入」關鍵資產「遼寧號（舷號16）」已於26日離開青島母港，潛在威脅台灣東部海域。台灣官方28日還僅圍繞雙城論壇，譏諷「一家親」就別機艦擾台的口水戰；日本防衛省資料，截至29日上午仍停留在12月22日，無後續更新，凸顯情報滯後風險。 東部戰區發言人施毅上午7時30分發布公告，確認29日起組織陸、海、空、新頭殼 ・ 1 天前 ・ 38
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 3 小時前 ・ 61
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 32
蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！民視 ・ 19 小時前 ・ 226
正義使命實彈演練 海軍海鋒第二大隊花蓮港部署雄風飛彈
解放軍昨天無預警宣布即刻展開「正義使命-2025」演習，範圍涵蓋台灣海峽及周邊海域，今（30）日上午8時至晚間6時在台海周邊畫設5處臨時危險區進行火箭發射演習，大陸海事航警並宣布7處禁止航空器進入。花蓮漁港今天無船隻出港，駐地高雄的海軍海鋒第二大隊也前往花蓮港部署雄風飛彈機動車組。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」
兩岸局勢再度升溫！中共解放軍東部戰區今（29日）清晨無預警宣布，即刻展開「正義使命-2025」聯合演習。與過往逐步升溫的軍演模式不同，中國軍事專家指出，本次演習最大的特點在於「開局即打」，從一開始就進入實彈射擊階段，挑釁與警告意味極其濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 21
中共圍台軍演「實彈射擊」！解放軍嗆：正義之錘，封港斷線
根據《央視新聞》報導指出，中共東部戰區將在台灣周邊展開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。並於12月30日8時至18時在台灣周邊海、空域進行重要軍事演行並組織實彈射擊。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 22
環台軍演不是跟「台灣有事」有關？ 中國官媒給答案
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從即日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。不過，中國官媒則分析，此次軍演可能與日前美對台軍售有關。 根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。 施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。 面對中共軍演，小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。 然而，中共官媒《環球時報》分析，此次軍演是回應美國政府於本月17日宣布新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 8
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 62
解放軍今圍台軍演 賴清德今日再發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德上午透過社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 13
共軍突襲式「類封鎖」圍台軍演 路透：首提「阻外部軍事介入」
共軍今（２９）天突然宣佈展開「正義使命-2025」演習，演訓範圍幾乎包住台灣，而且逼近台灣西南方的領海基線，形成「類封鎖」態勢。這次公佈的演練科目跟過去不同，我國國防院專家指出，共軍首度提及「奪取綜合治權」、「外線立體懾阻」，也就是阻止台灣的友盟國家、外部軍事介入中共侵台。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 11
大陸對台軍演已派14艘艦艇、89架次戰機 國防部：派遣適當兵力應處
大陸今晨宣布在台灣周邊進行實彈性軍事演習，升高區域緊張情勢。國防部今天下午召開記者會說明，強調中共軍事行動已對區域和平穩定構成威脅，國軍已依規定即刻成立應變中心，派遣適當兵力應處相關海空情勢，將以實力守護台灣主權與台海和平；據掌握，目前中共海上艦船有14艘、空中兵力89架次，其中67架次進入我方應變區。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
共軍突襲式軍演 軍事學者：應和美軍售無關
[NOWnews今日新聞]中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29）日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。對此，軍事專家、國防院中共政軍所助理研究員許智翔認為，很難判斷是因為...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 2
國軍後備中心群組傳行政不中立？指揮部發聲
[NOWnews今日新聞]中國昨（30）日無預警發對環台軍演「正義使命2025」，正當國防部與各級軍事單位戰戰兢兢之際，新北市議員林秉宥揭露，內湖後備軍人輔導中心的通訊群組內，多名成員並非關注國家安全...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
中國今起圍台軍演！國防部成立應變中心：坐實中共就是最大的和平破壞者
中國文攻武嚇不斷，中國人民解放軍東部戰區又宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演，30日還會進行實彈射擊。對此，國防部今（29）日表示，對於此種不理性的挑釁行為表達強烈譴責，已成立應變中心並派遣適切兵力應對，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，「也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10