即時中心／顏一軒報導

為因應今（2026）年1月1日營建剩餘土石方清運新制正式上路，高雄市政府提前啟動「高雄市港區整地計畫」。工務局表示，本市公共工程及民間工程自去（2025）年11月7日起執行，民間工程在今年1月5日依新制陸續進場，將營建剩餘土石方運送至港區整地土地去化，故市府已建立可行的營建剩餘土石方清運去化機制及具體配套方案，使公共及民間工程持續推動不中斷。





高雄市工務局指出，內政部國土管理署於今年1月14日召開「加速營建剩餘土石方去化」會議，針對土石方運送機制進行再簡化，原「（A）出土地點（含土方平衡與工程出土）－（B）中間處理之土資場－（C）最終使用地（如農地改良、工廠、掩埋場等）」之流程，可視土石方性質調整為「A至C」直送模式，即具經濟價值、可直接利用，或未夾雜廢棄物之土石方，得免經土資場加工處理，直接運送至最終去化場所，以簡化流程、提升效率。

廣告 廣告

快新聞／因應土石方清運新制 高雄港區整地土地開放供去化

高雄市提供港區整地土地供營建剩餘土石方去化，公共與民間工程已陸續進場。（圖／高雄市工務局提供）

為配合及落實中央土石方管理政策，市府已完成配套執行方案。其中，A階段由工務局派員辦理源頭實地查驗，確認土石方性質及來源符合規定，C階段則於港區整地最終去化場所加強稽查管控，確保A至C各階段均納入全流程管理，所以後續營建工程，如經市府查驗後，可運往高雄港區整地土地進行去化處理。

另，有關農地整地需用土方部分，工務局說明，相關作業須仍依《高雄市申請農業用地整地審查作業要點》辦理，並嚴格落實「源頭（A）—收容處理（B）—最終去化（C）」三階段全流向管理。在維持審查嚴謹原則下，將同步加速行政審查流程，並加嚴檢核土方來源、種類及用途之合理性，確保土石方經依規定處理之有用砂石資源，可供農地整地填方使用，維護農地永續利用。

最後，工務局強調，為解決營建剩餘土石方問題兼顧環境永續，高雄市已完成清運流程及具體方案，讓業者遵循辦理，確保營建工程順利推進。





原文出處：快新聞／因應土石方清運新制 高雄港區整地土地開放供去化

更多民視新聞報導

尷尬！新北三重中山橋小客車自撞 打橫卡住車道

提14席！民進黨部今天公布「2026基隆市議員各選區提名人數」

台美關稅15%不疊加 高市府：強化高雄半導體S廊帶競爭力

