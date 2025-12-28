因應地震啟動應變機制 楊文科指示全面巡檢確保民眾安全

因應地震啟動應變機制，竹縣長楊文科指示局處全面巡檢確保民眾安全。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

針對廿七日發生規模七點０地震，新竹縣市最大震度達四級均明顯有感，新竹縣長楊文科第一時間關心全縣災損情況，並立即指示相關局處展開全面盤點，縣長楊文科廿八日指出，所幸目前無重大災情傳出，目前已請教育局、民政處及工務處等相關局處分別針對校園、地方基層及公共設施已啟動應變機制，確保縣民生命財產與通行安全。

楊文科表示，呼籲民眾地震時，請遵循「趴下、掩護、穩住」原則，保持警戒，並留意住家結構及管線狀況，後續仍可能發生餘震，出外特別注意山區落石或相關交通警示訊息。若有相關災情，請及時向所在地公所或撥打一一九通報，也請局處做好萬全準備及檢視工作。

民政處指出，已聯繫十三鄉鎮市公所，請各公所發揮基層體系效能，針對轄內村里、道路及民房災情進行初步瞭解與彙整。目前與各地方政府保持緊密通訊，隨時準備投入各項後續支援與救助工作。

教育局表示，第一時間通報全縣各國中小學及幼兒園，立即執行校舍與各項教學設備的災損盤點，並要求各校務必在上學日前巡視校區包含建築物牆面、天花板及機電設備，如有受損應立即通報並進行安全圍阻，提供師生安全無虞的學習環境。

工務處提到，目前已啟動地震後「橋梁特別巡檢」專案，將針對全縣重點橋梁進行結構安全性檢查，依據作業規範，預計十日內完成整體巡檢。若發現橋梁結構有異常疑慮，將立即採取必要處置，保障民眾通勤與往來交通安全。

產發處則表示，目前縣轄內工業區及AI智慧園區等廠商回報，經盤點巡檢後，沒有任何基礎管線設施發生損壞情形，皆正常運作中。

消防局表示，如民眾睡覺時遇地震，勿急著下床或出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷。