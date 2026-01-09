因應多元救援場域 新北動保處高空救援訓練守護生命

cnews204260109a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市政府動物保護防疫處，為提升第一線動保員，執行高風險動物救援任務，包括安全與專業能力，辦理高空救援教育訓練。動保處表示，安排於深坑地區的專業訓練場地，採3梯次、小班制方式進行，每梯次皆為整日課程，由具實務經驗的專業講師，帶領29位實際負責外勤救援任務的動保員，透過系統化實務演練，強化高空作業、垂降救援及現場風險評估等核心技能。

動保處表示，凡作業高度達2公尺以上，即屬高空作業範圍，相關救援任務對人員安全與專業技術要求甚高，透過訓練可協助動保員，熟悉各類救援情境，在守護動物生命的同時，兼顧人員執勤安全，並有效降低作業風險。

動保處表示，統計近年每年動物救援案件數約2萬件，其中高空救援案件近200件，案件多因動物誤闖高架橋墩、建築物外牆、抽水站閘門及深溝大排等，高風險環境而受困。為因應實務需求，高空救援教育訓練，特別加強高處風險辨識、繩索與垂降技術、安全裝備操作及夜間救援注意事項，並納入電動輔助工具實務演練，透過情境模擬與反覆操作，提升作業穩定度、救援效率及團隊合作默契。

cnews204260109a11

動保處表示，教育訓練成果，也實際應用於第一線救援現場。日前新北市蘆洲區，某日晚間接獲通報，1隻三花貓受困於4樓窗戶外屋簷，現場立足空間狹窄，而且高度落差明顯，貓隻緊貼牆面不敢移動，稍有驚擾即可能墜落。動保員獲報到場後，未貿然接近，而是依訓練所學，審慎評估地形與作業安全，隨即調度吊車支援，約於深夜11時左右，完成整備後展開救援。

救援過程，兩位動保員於高處，穩定自身位置，並低聲溝通、放慢動作，接近貓隻，避免造成驚嚇。最終順利將三花貓安全接住，脫離高處險境。後續將貓隻放回原活動環境時，貓咪短暫回望後即平安離去，為這場深夜高空搶救行動，畫下溫暖句點。

動保處表示，保障動保員，在執行動物救援任務時的安全，是維持救援品質與動物福利的重要基礎。相關訓練規劃與任務分工，皆以專業能力與安全評估為依據。未來將持續辦理各項專業教育訓練，讓第一線動保員，在守護動物生命的同時，也能在安全無虞的環境下，完成每一次任務，共同打造更安全、友善的動物救援網絡。

照片來源：新北市府提供

