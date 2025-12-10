因應大G力風險F-16加裝「自動防撞地系統」 資深飛官：平時抗G動作訓練更重要
空軍一名F-16飛行員進行大G力訓練時發生昏迷事件，引發議論，曾任空軍F-16種子教官的黃揚德指出，包括F-16等三型二代機，都有防撞地的警告系統，但一旦失去意識導致高度過低時，還是要靠飛行員本身拉起爬升。因此戰機飛官要練就「抗G動作」，平時要做重量訓練，每年體檢之外，每3年還要進行航空生理訓練，在離心機裡15秒內加速到9個G，因此除了靠抗G衣加壓，更要配合特殊呼吸法，才能防止腦部缺血缺氧。
針對空軍台東基地F-16V（Block 20構改版）傳出飛行員因大G力動作訓練時短暫昏迷事件，飛行員有何方法能夠防範因為飛行動作產生的加速度、甚至高達9倍「重力加速度」（的力量壓在自己身上，還能有意識操作戰機持續完成戰鬥任務，F-16首批種子教官，曾擔任空軍第17隊隊長的退役空軍上校黃揚德，今天接受《太報》訪問時指出，飛行員有抗G衣，包括能夠為腿部跟軀幹加壓，防止身體在飛機高速轉彎、翻滾等戰術動作時，使大量血液流向腿部，導致腦部缺氧而昏迷。
由於空軍今天表示，該架F-16V機上的設備以及飛行員個人裝備（個裝）都在進行檢查，目前初步結果是飛行員個裝沒有問題。正在持續檢查氧氣系統（環控）等設備。因此，如果抗G衣、氧氣沒有問題的話，飛行員的身體與心理整體健康狀態，還有飛大G力動作時，能否確實遵照已經學習過的應對方式執行，成為能否完成大G力挑戰的關鍵。
黃揚德指出，F-16能夠以9G的高G力飛行，就是為了能在空中克敵制勝，不可能因為「安全」而「以後就帶6個G就好了」、而對空戰訓練科目動作打折扣。所以空軍在人員訓練的部分，每3年要做一次「航空生理訓練」，這項航空生理訓練裡面，當然包含錯覺機、彈射跳傘。還有1個重點，就是「離心機」。
「只要飛過F-16的飛官或你要飛F-16、飛IDF戰機、幻象-2000戰機的人，都必須要經過離心機訓練，通過嚴格的測驗，才能應對大G力的體能負荷。」黃揚德說的就是抗G力動作的訓練要求。
黃揚德指出，在訓練的時候，就是首先開始是每10秒鐘，增加1個G，此時抗G衣並不充氣，飛行員必須要耐受在7個G以上。為了達到能承受7個G以上的負荷，平常要做重量訓練，然後飛行員要做「抗G動作」的練習。實際坐進「離心機」的時候，會有兩個航醫陪同訓練，「通常會找一個女的航醫，某種程度也有［啦啦隊］的作用，幫忙加油打氣。接著負責離心機的訓練教官會透過耳機告訴受訓飛官「準備好，倒數3、2、1，吸氣！」接著就按鈕開始進行1個G的測試，接著開始慢慢增加G力；或者是或者是G力一下子就帶到9個G，然後教官會告訴受測飛官，「1、2，吐氣！1、2，吐氣！」
黃揚德提醒，坐在離心機裡的飛官，在這中間還是要用力吸氣，「你不是光吐氣，你要吸氣，你要把那個時間要撐過去，9個G的負荷下要撐到15秒鐘。」接著，在離心機製造出6個G負荷時，飛官還要轉頭往後「check 6」。這也就是在帶6個G動作的同時，頭部要往後轉過來，去看6點鐘方位，這更是一大考驗。戰機飛行員必須通過了這些離心機項目訓練與測驗以後，飛行員才能去繼續飛F-16等戰鬥機。
黃揚德指出，空軍的三型二代戰機，包括F-16、IDF、幻象2000都有抗G衣，而F-16飛官身上還多1個叫做「抗G背心」，此一抗G背心有管路接到氧氣系統，而且F-16飛行頭盔裡面跟IDF的不太一樣，後面有1個氣囊，帶到一定G力的時候，氣囊會充氣，在它充氣之後、會把面罩往飛行員臉上蓋起，接下來就是氧氣器會自動調到正壓呼吸，直接氧氣打進來，所以飛官就可以配合系統呼吸，只要嘴巴張開就能吸氣，「因為帶大G時候，吸氣很困難，畢竟有相當於自己身體好幾倍的重量壓在身上，此時在吐氣的時候，嘴巴一開，氧氣「啪的一聲」一下子就流出去了，你都吸不回來了，所以你都要很用力吸氣，避免吸不到氧氣，否則容易缺氧，這些都要平常訓練時要求的。」
如果飛行員都按照抗G動作訓練的要求，但還是遇到「大G力昏迷」（G-LOC）現象時該怎麼辦？黃揚德說，事實上G-LOC不會一瞬間就失去意識，通常會有一個過程，一開始先有「灰視」現象、也就是看東西都變成灰色的。然後視線儎慢慢變黑、視野範圍逐漸縮小，再來才會完全昏迷。因此，訓練過程就會教導飛官，如果出現初步灰視階段、就放鬆控制桿上手的壓力，逐步把飛機的飛行姿態改為平飛（改瓶），就能解除陷入遇到「大G力昏迷」（G-LOC的危機。
黃揚德也說，在進行戰術訓練時、有可能飛官因為剛好正在追擊模擬目標的過程中，「就眼看就要到了，所以就多加一點點G力的動作，他覺得應該沒有問題，多加一點就整個人昏了，飛機就會失去控制往下墜落。」
也因此，黃揚德強調，飛行員身體與心理狀態都很重要，有時候前一晚睡眠不好，或者是水分不夠，都可能影響隔天的飛行表現，甚至導致大G力昏迷的危險。黃揚德也說，事實上，空軍發生大G力昏迷的機率並不高，主要是飛行員不只每年體檢、3年一度航空生理訓練，最重要還是自我要求高。
至於機上的警告裝置，黃揚德指出，目前並沒有專門針對大G力昏迷的警告裝置，因此飛行員在進行大G力動作後，一旦發生異狀，此時僚機（或是領隊「長機」）飛行員會緊急透過無線電呼叫，戰管或航管也會幫忙呼叫。
黃耀德強調，隨著戰鬥機一旦因為飛行員昏迷或失能，導致飛機失去控制、高度驟降時，空軍的F-16等三種二代機都有「防撞地系統」（GCAS），會發出警報，F-16的顯示幕上還會出現大叉叉，警示即將有撞地可能，提醒飛行員帶桿拉起爬升。而未來F-16V Block 20（構改）加裝「自動防撞地系統」，將與新購的66架F-16V一樣，可由系統自動接手、拉起飛機姿態往上爬升至安全平飛狀態，避免墜地撞擊失事。
