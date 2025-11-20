因應寒假 臺北大學推數位學習認列及寒假實習多元配套措施

臺北大學推出多元配套措施以因應寒假。(圖:臺北大學提供)

▲臺北大學推出多元配套措施以因應寒假。(圖:臺北大學提供)

臺北大學二十日表示，實施每學期授課十六週制後，對於寒假期間變長，教務處推出鼓勵寒假自主學習規劃、深化數位學習認列機制、擴充數位自學資源庫及優化寒假實習制度等配套措施，引導學生規劃有意義的自主學習，讓寒假學習不間斷，持續促進學生成長與發展。

關於鼓勵寒假自主學習規劃，將研擬並提供寒假自主學習的指引文件，鼓勵學生可自行組隊，向指導教師提出自主學習課程計畫，引導學生善用時間，規劃個人化學習旅程，培養學生自我規劃與獨立探索能力。

深化數位學習認列機制部分，促使各系所更嚴謹地篩選優質數位學習課程，並適度提高認列學分彈性與額度，提高學習彈性與資源利用效率。而擴充數位自學資源庫，側重於由臺北大學或外部合作夥伴提供的數位自學課程，供學生在寒假期間補強跨域知識或深化專業能力。

優化寒假實習制度方面，則是讓系所利用充裕的寒假時間，搭配業界實習機會，使學生能進行更完整、更深入的職場體驗，優化現有的實習制度設計，提供「實習流程指引」及「職場檢核方案」，強化學用合一與職涯探索。

除了上述課程學習外，學務處在寒假期間設置專責聯絡窗口，協助學生與企業間溝通與問題處理，順利完成寒假實習；建立遠距健康諮詢LINE或信箱，提供寒假期間非緊急狀況的健康諮詢服務；持續諮商輔導，學生在寒假中也能主動學習與探索生涯規劃。

十六週制度實施，除了和國際學制接軌外，寒暑假變長，也帶來跨域和自主學習型態改變，學習已不限於校內。希望充足的假期，讓學生有更多的時間和空間，擴展更豐富的知識領域。