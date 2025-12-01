因應川普對等關稅衝擊 林岱樺：加速半導體供應鏈國產化

林岱樺(右四)建議以高雄為基地，專案輔導傳產導入半導體製程，經濟部與相關部會將於2個月內提供因應報告。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員林岱樺今(1)日就台美關稅談判議題，質詢經濟部長龔明鑫，要求政府除了積極爭取調降關稅，也要提出半導體供應鏈國產化的策略，讓企業對美投資的「台灣模式」，幫助傳統產業開拓新市場。龔明鑫認同林岱樺的發言，表示有關半導體後段製程的國產化目前已有成效，對於林岱樺建議以高雄為基地，專案輔導傳產導入半導體製程，經濟部與相關部會將於2個月內提供因應報告。

林岱樺以台灣赴美工作的人數達13.7萬人為例，欣見台廠佈局美國市場，也同意政府協助中小企業，透過台灣模式的類科學園區，與美國合作解決業者進駐的護照、水電等行政問題。但她也請政府記取過去台商西進的案例，赴中外移形成技術與人才的雙重流失，直到民進黨執政後推動台商回流，才減緩產業空洞化問題，擔憂若供應鏈持續擴大海外投資，未來要維持今年GDP成長率7.37%恐有難度。

廣告 廣告

林岱樺主張，經濟部與相關部會，應立即啟動三項對策，首先協助中小企業取得國際認證與合作研發，進入半導體供應鏈；此外，經濟部應鼓勵外資使用更多台灣製造的設備、零組件與耗材，同時強化產學合作，提升半導體上下游與化工、模具、機械、電子技職體系的合作，強化基礎工業的人才供應。

林岱樺以一片晶圓需要超過300道工序為例，指出半導體產業背後需要大量傳統產業支援，例如金屬加工、化學材料、模具與設備零件。「以高雄為例，不論是2奈米先進製程或先進封裝，背後的化工與金屬加工能力都在地化優勢明顯。」呼籲政府協助有意願、沒門路的傳產，跨過技術與資金的門檻，導入半導體生態系。把「台商遷徙」轉變為「海外布局、基地在台、供應全球」，使台灣製造業保持世界競爭力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林岱樺喊出「長女持家」 千名姐妹相挺成立「女力後援會」

提左營三建設構想 林岱樺：新上里更勝台北天母