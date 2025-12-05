因應川普關稅壓力 IKEA擴大美國在地生產

瑞典家具集團宜家家居(IKEA)的供應鏈高層告訴路透社，IKEA計劃在美國生產更多產品，因為美國總統川普(Donald Trump)的關稅政策推高了書櫃、床墊和沙發等家具的進口成本。

路透社今天(5日)報導，在過去十年，宜家的美國製產品比例持續下降，此次調整標誌著該公司策略的重大轉變。

掌握IKEA品牌商標並負責供應業務的英特宜家集團(Inter IKEA)曾在美國維吉尼亞州擁有一家工廠，但已於2019年關閉，並將生產線遷回歐洲。

宜家此舉目的在更靠近消費者市場的地方採購產品，以支持在其第二大市場美國及更廣泛的區域市場的擴張。宜家在加拿大、墨西哥、智利和哥倫比亞均設有門市，並計劃在哥斯大黎加和巴拿馬開設新店。

宜家全球供應經理瓦伊祖納斯(Susanne Waidzunas)在接受路透社採訪時表示：「我們正在設計更具韌性、更穩健、反映更迅速的供應鏈網絡。」

瓦伊祖納斯表示，這項旨在更靠近美國消費者的生產計畫要更早於今年的關稅調漲，是宜家全球戰略的一部分，但現在是實施的好時機。IKEA以低價著稱，但為了抵銷關稅的影響，不得不在美國門市提高部分產品的價格。在此前，IKEA為了吸引受通膨衝擊的消費者而調降售價，銷售額因而連續2年下滑。

宜家的立陶宛供應商SBA Home正在北卡羅萊納州擴建其在美國的第一家工廠。這項工廠擴建計畫預計耗資7,000萬美元，部分資金來自英特宜家集團。該工廠將生產宜家暢銷的儲物架等產品。

SBA Home執行長拉澤維採(Jurgita Radzevice)表示，這家高度自動化的工廠預計每年生產200萬件家具，並且產能正在穩步提升。

宜家在美國的進口依賴程度高於其他地區。在美國銷售的IKEA產品中，僅有15%產自美國本土，低於2014年的19%。在歐洲，IKEA銷售的產品有70%在歐洲生產，而在亞洲，高達80%的產品在該地區生產。