因應年前採買 6傳統市場周遭路口2/13～16交管

為因應農曆年前各傳統市場的採買人潮、車潮，基隆市警察局將自2月13日至16日的上午8時至下午2時，針對仁愛市場、成功市場、信義市場、南興市場、安樂市場及麥金路果菜市場進行交通疏導，並將在各傳統市場周遭重要路口設置告示牌，提醒用路人配合。

基隆市春節年貨傳統市場周遭路口管制措施如下：一、仁愛市場：仁四路段（愛三至愛二路口）、愛二路段（仁二至仁五路口）疏導管制並禁止車輛進入（機、貨車除外）；開放愛二路段（仁三路至仁四路間）汽車停車格供貨車臨時卸貨，並加強周邊違停車輛驅離。

二、成功市場：成功一路107號前（郵局側）約15格機車停車格管制禁停，並加強周邊違停車輛驅離。

三、信義市場：信二路段單號義六路至義七路停車格禁停，信義區公所至力揚停車場入口供車輛停等入場，其餘規劃為行人徒步區；開放義六路信義君悅至柏悅府前道路供機車臨停，信二路段雙號自234巷至義七路口供機車停放。

四、南興市場：崇智街（明德一路至光明路段）執行疏導管制並禁止車輛進入，車輛可停至光明路各停車場。

五、安樂市場：安一路、樂一路口於9-12時進行三色號誌管制，並於觀音橋兩側設置交通錐管制，以利人車分道，並加強安一路沿線違規車輛驅離、舉發。

六、麥金路果菜市場：自2月13日起，麥金路、麥金路127巷口迴轉道外側車道彈性規劃為市場出口專用車道。

基警交通隊表示，農曆年前採購人潮、車潮眾多，民眾外出採買年貨時，儘可能搭乘大眾交通工具，避免塞車之苦及停車困擾。另外，警察局持續推動「行人友善」、「行人有序」及「路暢專案」，加強取締車輛不停讓行人、行人不依規定穿越道路及違規停車，籲請用路人共同遵守交通規則，維持交通順暢與安全，一起平安好過年。