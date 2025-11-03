因應年度預算不足 市議員劉仁照建議市長向中央爭取更多資源

▲因應桃園市年度預算不足，市議員劉仁照建議張善政市長向中央爭取更多資源。（圖/議會提供）

【記者范文濱/桃園報導】

第3屆第6次市政總質詢中，針對桃園市綠線捷運建設及棕線規劃等多項重大工程，市議員劉仁照指出，桃園市預算與台北市仍有明顯差距，建議市府應積極向中央爭取統籌分配款及各項補助款，以確保各項建設順利完成。

劉仁照議員指出，明（115）年度桃園市府預算編列為1780億元，雖較去年略增，但考量捷運路網規劃與施工進度、YouBike微笑單車站點增設、非洲豬瘟豬農補貼、廚餘處理、環保局預算增幅及垃圾隨袋徵收政策等等，仍略顯不足。劉仁照議員強調，鄰近的台北市在中央統籌分配款及各項補助款上獲得的金額遠高於桃園市，建議市長張善政應更積極向中央爭取資源，加快桃園重大建設腳步。

張善政市長回應，明年度整體預算增幅僅約4%，低於今年近10%的成長率。預算雖有增加，但主要因多項重大公共建設進入施工高峰期，例如桃園鐵路地下化明年增加逾20億元預算，捷運綠線也進入關鍵施工階段。預計北段可望於明年底通車，但其他捷運路段及道路交通基礎設施仍需持續支應經費，是明年度預算增幅有限的主因。

張善政市長強調，雖然統籌分配款帳面增加約290億元，但實際淨增僅約140億元。桃園正處基礎建設轉型期，交通與捷運建設仍迫切需要中央穩定補助。他呼籲中央維持過去補助水準，共同推動桃園市各項建設，以因應快速人口成長與城市發展需求。

