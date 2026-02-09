因應年節出國潮 航警局增派替代役男及輔檢人力

（中央社記者吳睿騏桃園機場9日電）航空警察局今天表示，因應農曆春節連續假期出國人潮，除調整內部警力也增加替代役男及輔檢人力，並向警政署申請保安警力協勤，同時完成安檢儀器巡檢，確保設備運作不間斷。

航空警察局上午發布新聞稿表示，因應春節連續假期及寒假疏運需求，除原有建置安檢警力295名外，從114年10月起也向役政署申請支援替代役男69名上線協勤、提高輔助安檢員人力100名，協助第一、二航廈安檢線旅客前導、行李複查等非涉公權力工作，並申請保安警力40名，盼達成安檢線全日滿開不中斷，提升安檢服務量能。

廣告 廣告

航警局指出，已於春節前巡檢各項安檢儀器，包括X光行李檢查儀、金屬門、手持式金屬探測器等，另外也規劃儀器故障緊急應變機制，並協調廠商派員進駐、備妥關鍵零組件，確保設備運作穩定不間斷。

航警局說，根據114年統計資料顯示，出境旅客遭查獲危險物品數量以防風打火機、高壓噴罐及防狼噴霧劑最多，提醒出境旅客，行動電源、打火機、加熱菸載具不可託運，隨身行李攜帶液體不得超過100毫升，並取出筆電、手機、脫外套、帽子及皮帶、藍芽耳機等物品放入置物盒內受檢，以加速安檢作業。（編輯：張銘坤）1150209