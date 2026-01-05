因應年節送禮 飯店推出甜點禮盒

天成飯店集團「南棗核桃糕禮盒」嚴選上等核桃與慢火熬製的黑棗泥揉合而成。（天成飯店集團提供）

迎接熱鬧喜慶的年節，民眾及企業以春節送禮代表誠摯的心意，烘焙業者推出多款新品，為馬年注入開運祝福。

春節將近，天成飯店集團自即日起於集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成世貿國際會館共同推出年節禮盒，包含南棗核桃糕禮盒、卓越五星職人咖啡禮盒、成就非凡鳳梨酥禮盒。

「成就非凡鳳梨酥禮盒」選用台南關廟鳳梨，依照獨家比例配方製成。（天成飯店集團提供）

南棗核桃糕禮盒10入，嚴選上等核桃與慢火熬製的黑棗泥，打造棗香四溢、Q軟香甜的南棗核桃糕，層次分明，呈現出傳統與匠心完美融合的極致美味，售價320元。成就非凡鳳梨酥禮盒12入，選用台南關廟鳳梨，依照獨家比例配方精製出，金黃餅皮包裹手工熬煮內餡，纖維食感豐富，每一口散發出濃郁醇厚果香，售價580元 。

「卓越五星職人咖啡禮盒」可品嘗藝妓及天成限定配方豆等兩款自烘濾掛咖啡，及黃金比例製作而成的鳳梨酥。（天成飯店集團提供）

卓越五星職人咖啡禮盒則含鳳梨酥4入、拾柒Café自烘濾掛咖啡(淺焙-藝妓／中深焙-綜合配方豆)各2包、卓越五星不銹鋼鍍金杯，禮盒主打飯店人氣鳳梨酥，清香的鳳梨酥選用台南關廟鳳梨，每口散發濃郁果香。另有飯店自有品牌「拾柒Café」自烘濾掛咖啡，包含散發柳橙莓果、蜂蜜香氣的淺焙藝妓，與帶有莓果、花香、焦糖風味的中深焙綜合配方豆；禮盒還包含食品級304不鏽鋼馬克杯，以純粹的金屬元素融合時尚展現簡約，外層的鍍金與雷刻顯露光影的層次推疊，展現個人品味，是年節贈禮新選擇，售價880元。

林口亞昕福朋喜來登推出金馬昕喜年節禮盒，內含手作法國蛋捲搭配漢方精選茶。（林口亞昕福朋喜來登提供）

林口亞昕福朋喜來登酒店推出「金馬昕喜」年節伴手禮盒，精選手作蛋捲搭配漢方精選茶。蛋捲酥脆，茶香溫醇，「金馬昕喜」每盒980元。

蛋捲有「奶油」與「巧克力」兩款口味，嚴選法國AOP認證手工發酵無鹽奶油，堅持手工製作並不添加防腐劑及人工香料。奶油酥脆，巧克力香醇，兩款風味細緻層次分明。禮盒還有漢方精選茶飲，精選三款清香淡雅茶品，包含溫潤「晶采茶」、清新「舒嗓茶」及草本「聰悟茶」，堅持100％天然漢方食材，無添加、無咖啡因。

此外，2026年禮盒以「奔馬騰躍」為主視覺，結合水墨意境與東方瑞紅色調，呼應馬年主題。深沉紅色基底映襯水墨奔馬的筆勢，並以燙金細節點綴其中。延續華人紅色象徵的喜慶與福運，讓「奔躍」化為蘊含力量與希望的美好寓意，傳遞新歲祝福。

