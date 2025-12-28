因應廚餘禁養豬政策 台中市府主動協調助社區銜接新清運模式 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台中報導

為因應中央宣布115年起禁止家戶廚餘養豬政策，台中市原由養豬業者清運廚餘的各社區面臨廚餘去化與收運模式轉型關鍵挑戰。對此，台中市政府今（28）日表示，已提前盤點可能受影響的社區大樓，由環保局清潔隊主動介入協調，秉持「合理收費、確保廚餘清運順暢」原則，協助社區順利銜接新的廚餘清運方式，請市民朋友無須過度擔心。

「整體而言，多數社區在清潔隊居中協助下，轉型進度穩定。」台中環保局指出，截至目前由社區主動反映及透過民政體系轉知的廚餘收運問題，共計682個社區大樓，清潔隊已逐一進行說明與輔導。其中，已有290個社區經協調後，由原本的一般垃圾清運業者願意續行承攬廚餘併同清運，其餘社區則正持續媒合合適清運業者，或在合理費用範圍內進行價格協商。

台中環保局也舉例說明，南屯區永春東路的新宿社區143戶，原本廚餘委由養豬場清運，每月費用為1,500元，在政策轉向後，經清潔隊到場輔導與詳細說明，順利改由環保公司將廚餘併一般垃圾清運，每月僅增加1,000元費用，即完成收運模式調整。

「證明透過市府與社區、清運業者三方合作，廚餘政策轉型是可以被妥善管理、有效因應的。」台中市府強調，類似案例已在多個行政區陸續出現，市府也將持續陪伴社區走過轉型期，確保環境品質與民眾生活不受影響。

台中環保局也說，為讓社區廚餘清運作業更順暢，請社區各住戶廚餘排出前務必瀝水以減少排出體積，如有廚餘清運問題請優先洽原一般廢棄物清除業者併同清運處理，如原清運業者有困難請向轄區清潔隊登記協助收運。

