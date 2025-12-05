因應廚餘養豬政策調整 環境部強化廚餘再利用管理與去化規劃

環境部今（五）日表示，配合未來廚餘養豬政策轉型，已啟動建置養豬場即時監控系統、強化焚化廠管控、提升再利用設施量能及推動惜食環境教育等四項配套措施，以強化廚餘再利用管理及去化規劃。環境部也將協助地方政府，透過嚴謹的管控機制及科技工具，確保轉型期間使用「事業廚餘」等符合規定廚餘養豬，落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來對於廚餘之妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保雙贏目標。

環境部表示，為確保養豬戶落實高溫蒸煮，環境部與農業部共同修訂相關法規，規範廚餘養豬場在一一四年底前需全面完成加裝溫度及影像即時監控設備，載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘高溫蒸煮狀況及清運流向。

環境部表示，目前全國廚餘處理設施尚有缺口，環境部也會協助地方政府，提升設施量能，透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施方式，增加設施量能，包含堆肥、黑水虻、生質能廠及與其他有機廢棄物共消化等。

轉型期間，部分廚餘需採焚化方式處理，將督導地方加強焚化廠管控措施，環境部除訂定焚化廠處理廚餘作業指引，供縣市依循外，並要求各焚化廠加強焚化廠戴奧辛監測，目前全國有廿五廠焚化爐處理廚餘，總共有六十三支排放管道，已完成廿七支管道採樣，六支管道完成檢測報告，戴奧辛排放濃度（0.003至0.019ng-TEQ/Nm3）均低於法規管制標準（0.1ng-TEQ/Nm3）。

此外，環境部將與教育部及農業部，三部會共同推動惜食環境教育，將惜食的理念深化到學校教育和家庭日常中。透過教育宣導，引導民眾珍惜食物，減少不必要的浪費，從根本降低廚餘的產生量，並推廣食農教育及在地低碳飲食，減少碳足跡。

環境部強調，廚餘養豬政策的調整，是臺灣邁向資源循環新的里程碑。環境部將與地方政府一起努力，讓廚餘獲得妥善處理，並呼籲民眾惜食減量，減少廚餘産生，並教育下一代，養成惜食好習慣，共同為廚餘減量盡一份心力。