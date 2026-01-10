因應戰時彈藥大量消耗 國防部：爭取友盟技術自主生產

國防部12日將到立法院針對戰時彈藥高消耗情境應變進行專案報告，根據今（10）日送交立院的書面報告指出，考量戰時海、空運輸彈藥補給不易，將持續深化友盟合作，引進技術並洽談建構「共同生產」夥伴關係，建立在地彈藥生產線，以減少對外供應依賴。

空軍愛國者三型防空飛彈彈箱。(圖/軍聞社)

立院外交及國防委員會預計12日邀請國防部長顧立雄，進行「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」專報，並備質詢。

國防部報告指出，在彈藥籌獲管道方面，國軍依獲得來源、國內外產製能量、獲得期程等因素綜合檢討，以達到滿足戰訓需求、優先國內產製、維持國防自主能量為目標。同類彈藥以軍備局、中科院委製為主，輔以軍購、商購手段，採多元管道併行方式辦理，強化整體供應鏈體系。

國防部報告表示，針對新式彈藥獲得，配合愛國者三型防空飛彈等執行中建案，國軍將持續接收各式新型彈藥，並同步完成庫儲、陣地設施整建、人員訓練等配套措施，完善整體後勤支援。

M109A7自走砲。(圖/BAE公司)

國防部報告說明，2026年起配合年度預算及特別預算編列，持續籌獲M109A7型155公厘自走砲等新式裝備，持續強化精準火砲、遠程精準打擊、防空及反彈道、反裝甲及無人載具等關鍵戰力，因應未來作戰形態，建構不對稱戰力，相關彈藥需求均已同步納入籌補規劃。

此外，國防部報告也指出，因應國際情勢影響，關鍵物料採購不易，針對無人機及無人艇產製所需炸藥，該部已規劃循多元管道，建立不同獲得來源。同時，為了因應戰時高消耗，亦規劃增建各類型彈藥、發射藥及炸藥產線，提高國內自主產能。

國防部報告強調，面對戰時高消耗情境，將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，引進友盟技術，爭取新式彈藥自主生產。目前正透過對外軍備交流管道，洽談建構「共同生產」夥伴關係，強化在地生產能力，減少對外供應依賴,提高風險因應能力。

