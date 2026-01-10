因應戰時彈藥高消耗 國防部：爭取導入友盟技術「在地共同生產」

陸軍金門防衛指揮部在漢光演習期間，進行聯合反登陸作戰操演，並以8吋榴砲、155榴砲等武器進行實彈射擊。(資料照，記者吳正庭攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今(10日)送抵立法院的最新書面報告指出，考量戰時海空運輸彈藥補給不易，將持續深化友盟合作，導入技術並洽談建構「共同生產」夥伴關係，建立在地彈藥生產線，以減少對外供應依賴 。

立法院外交及國防委員會下週一(12日)將邀請國防部長顧立雄進行專案報告，針對「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」備質詢。

針對新式武器裝備籌獲，國防部指出，配合「愛國者三型飛彈」等執行中建案，持續接收各式新式彈藥。此外，自115年(2026年)起，將配合年度及特別預算編列，持續籌獲「M109A7自走砲」等新式裝備，強化精準火砲、遠程精準打擊、防空及反彈道、反裝甲及無人載具等關鍵戰力，相關彈藥需求均已同步納入籌補規劃 。

在彈藥籌獲管道方面，國防部表示，以「滿足戰訓需求、優先國內產製、維持國防自主能量」為目標，同類彈藥以軍備局、中科院委製為主，輔以軍購、商購手段，採多元管道併行 。

報告也提及無人機關鍵物料問題指出，因應國際情勢影響，關鍵物料採購不易，針對無人機及無人艇產製所需炸藥，國防部已規劃循多元管道，建立不同獲得來源。同時，為因應戰時高消耗，亦規劃增建各類型彈藥、發射藥及炸藥產線，提高國內自主產能 。

面對戰時高消耗情境，國防部強調，考量戰時海空運輸彈藥補給不易，將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生產。目前正透過對外軍備交流管道，洽談建構「共同生產」夥伴關係，強化在地生產能力，減少對外供應依賴，提高風險因應能力 。

至於平時訓練消耗，國防部指出，為強化訓練成效，持續落實實戰化訓練、提高實彈射擊訓練頻次及數量。自民國109年(2020年)起已結合軍(商)購管道，提高分年籌補量，並結合彈藥產製年份，同步計畫性推耗庫存彈藥，確保庫儲彈藥品質 。

另值得注意的是，為堅實軍中保防工作，國軍今年起仿效美國等友盟國家實施「機密資訊精準標示精進作法」，但先前送抵立法院的書面報告逐段文字標記【無】，引發在野黨立委反彈。國防部昨(9)公告，經蒐整各界回饋意見、充分研討後，對於經檢視確認內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。因此，本次書面報告即僅在頁首標記「無(本件屬公開資訊)」。

