因應房市轉變 德廚集團引進「Häcker」搶攻小宅市場

德廚集團執行長蔡作偉認為，許多進口品牌對台灣市場保持高度信心。

金龍海嘯持續發威，不僅導致房市交易急凍，也連帶影響廚具品牌的市場布局策略。成立逾 40 年、代理近 30 個歐美頂級廚具品牌的德廚集團指出，因應市場結構轉變，今年宣布引進德國百年廚具品牌「Häcker」，填補集團中高端價位帶產品，回應市場對進口品牌與國產品牌之間的「新選項」需求，並於近日在台北忠孝門市舉辦開幕活動。

根據內政部實價登錄資料顯示，台北市總價 7,000 萬元以上的大樓與華廈產品， 2025年1~10月預售共217件，較去年同期減少約36.5%；成屋市場2025年成交273件，也較前一年下滑約42%，顯示高端住宅買氣明顯收斂。

德廚集團執行長蔡作偉表示，受到景氣壓力，近年消費者在裝修與住宅配備上的評估時間明顯拉長，對價格的敏感度亦隨之提高。在居住空間方面，儘管坪數持續縮小，但消費者對居住品質的期待並未降低，反而更集中在廚房這類高頻率使用空間，對材質選擇、風格與機能配置有更高的要求。

德廚集團引進德國廚具Häcker，可依照坪數需求量身訂製。（業者提供）

他坦言，目前單一高端品牌已難以因應多元的市場需求，因此德廚集團除了原先代理的德國頂級廚具Poggenpohl、義大利精品廚具Snaidero外，今年引進德國中高階廚具品牌「Häcker」，其作為德國第2大廚具品牌，已成立逾120年，同時也是傳承四代的家族企業，長期以穩健經營著稱。

在產品特色上，Häcker以多元的門板與材質選擇見長，從低調亞光、天然石材到木紋表現，能因應不同空間條件與風格需求，成為消費者在頂級進口品牌與國產產品之間的新選項。

未來德廚集團將持續朝「完整居家解決方案」方向發展，引進家電設備、睡眠等生活領域產品。

展示於德廚集團台北忠孝店的Systemat系列，為品牌旗下最高階廚具產品線，主打精緻設計與高度客製化彈性。系列採用SLD纖薄抽屜系統與感應式燈條設計，在極簡比例下兼顧收納容量與使用便利性，特別適合小宅與開放式空間配置。

Concept130系列則為中階定位，提供多樣化美耐皿與入門級烤漆門板，搭配精選色系與5年保固，在兼顧設計感的同時，保有高度預算彈性，強調高性價比與穩定品質。

對於2026年市場走向，德廚集團執行長蔡作偉表示，集團對整體環境仍抱持審慎態度，但並未因此悲觀。目前不少進口品牌仍對台灣市場保持高度信心，主因在於整體經濟表現仍持續增長，真正的消費族群仍在，關鍵在於品牌是否能夠與客戶良好溝通並承接需求。

未來德廚集團將持續朝「完整居家解決方案」方向發展，引進家電設備、睡眠等生活領域產品，回應現代人高壓生活下，對居住品質與生活舒適度的要求。他強調，「在市場調整期中，能夠長期站穩腳步的品牌，並非追逐短期熱度，而是持續把產品與服務做到位，讓消費者在每一次選擇時都能感到安心。」

