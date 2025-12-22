因應捷運治安事件 中市警「全面強化護童勤務」守護通學安全

【警政時報 江雁武／台中報導】鑑於近日北部捷運車站發生重大治安事件，引發社會高度關注，臺中市政府警察局第一時間檢視校園周邊安全維護作為，特別針對國民小學學童於上、放學時段人潮集中、自我保護能力相對不足等特性，全面強化校園周邊治安防護與警力部署，透過提高見警率、即時應變與多層次防護機制，全力守護學童通學安全，讓家長安心、市民放心。

豐原分局員警於富春國小執行護童勤務。(圖／記者澄石翻攝)

中市警局指出，國小學童於每日上、放學期間，多集中於校門口、鄰近路口及主要通學動線，人車交織頻繁，若遇突發狀況，學童往往難以即時判斷與因應。為防範未然、降低風險，全市15個分局已依各轄區學校分布與周邊環境特性，於重點時段加強校園周邊警力配置，結合巡邏勤務、定點守望、交通疏導與機動應變等措施，全面提升現場見警率與即時處置能力。

警方並同步加強校園周邊可疑人事物的主動盤查與通報機制，確保第一時間掌握異常狀況、即時介入處理，讓學童在通學途中能實際感受到警方的存在與守護，進一步發揮嚇阻效果，降低不法行為發生的可能性。

第一分局日前於忠孝國小執行護童勤務情形。(圖／記者澄石翻攝)

此外，中市警局也呼籲家長與學校共同強化學童的基本自我保護觀念。提醒學童於上、放學途中若發現可疑人事物或感到不安，應保持安全距離，立即向導護老師、導護志工或執勤員警反映，亦可就近進入張貼有「愛心服務站」標示的商家或便利商店請求協助，切勿獨自面對或貿然應對，以確保自身安全。

清水分局員警日前北勢國小執行護童勤務。(圖／記者澄石翻攝)

中市警局強調，維護治安與守護兒少安全是警方責無旁貸的核心任務，未來將持續依治安狀況滾動檢討並調整相關勤務作為，並與各級學校保持密切聯繫，結合導護家長與志工力量，透過橫向聯防與演練機制，確保校園周邊治安穩定不留空窗，為學童打造更安全、安心的成長環境。

