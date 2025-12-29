因應捷運綠線部分通車前整備 桃捷招募193人12/29起開放報名





因應桃園捷運綠線部分通車前整備作業，桃捷公司29日啟動115年度第一次新進人員招募，採網路報名方式辦理，報名期限至115年1月12日下午5時截止。本次為近年規模較大的一次招募，共計招募193人，相關招募資訊及簡章內容，請至桃捷公司招募專屬網站查詢（https://recruit.tymetro.com.tw/）。

桃捷公表示，配合綠線捷運採全自動無人駕駛系統之營運特性，本次招募除既有營運及維修相關人力外，亦新增列車「隨車站務員」以強化列車行駛期間之即時應變與支援能力，並同步規劃基層主管職缺，完善第一線營運與站務管理人力架構，提前布局未來路網營運所需之專業人力。



因應捷運綠線部分通車前整備，桃園捷運公司招募193人，12/29起開放報名。

桃園捷運114年平均日運量逼近13萬人次，較113年成長約11.4％，顯示營運規模持續穩定成長。因應營運量提升及規模擴展，各項專業職務分工日益重要，桃捷公司透過完整培訓制度，協助新進人員循序投入各項營運工作，確保服務品質與系統運作安全。

為打造友善且穩定的職場環境，目前桃捷公司內部設有11個員工社團，每年度均提供社團補助，鼓勵員工依興趣成立社團、舉辦活動或競賽，提升交流與向心力；同時每季辦理多元員工及親子活動，促進員工與家庭成員共同參與。針對育兒需求，亦提供同仁子女就讀桃捷非營利幼兒園之優先抽籤機制，協助分擔育兒照顧壓力。



在薪資制度方面，桃捷公司近年已多次辦理薪資調整，同時提供完善休假制度、獎金機制及多元員工福利，支持員工在專業崗位上穩定發展。隨著綠線通車及後續路網持續推進，目前正值桃捷公司成長與人力規劃的重要階段，此時加入，可隨著桃園捷運路網擴展累積完整營運經驗，歡迎有志於軌道運輸之人才把握此次報名機會。



