因應搭乘人潮 高鐵傍晚增4班次南港至台中南下

（中央社記者黃巧雯台北12日電）因應颱風鳳凰及旅運需求，台灣高鐵宣布，除了今天原訂改成每小時雙向各發3班全車自由座列車外，傍晚將再增開4班次南港至台中南下列車，均為全車自由座（商務車廂除外）。

台灣高鐵昨天因應颱風鳳凰逼近，調整今天全天營運班表，自上午6時起，每小時自南港站南下及左營站北上，各發3班每站停靠、全車自由座列車。但有民眾今天在社群平台抱怨，已提早出門，等了3班才上得了車，也因此遲到。

台灣高鐵發布新聞稿表示，依據颱風鳳凰氣象資訊及旅運需求綜合評估，除原定每小時3班次全車自由座列車外，將於今天傍晚5時30分至6時30分，再增開4班次南港至台中南下列車，發車時間為傍晚5時30分、5時50分、6時10分、6時30分，均為全車自由座（商務車廂除外），並沿途停靠各站。

為加強服務通勤旅客，台灣高鐵表示，南港站在傍晚5時至晚間7時間總計將發出11班次南下列車，其中傍晚5時20分至6時40分，每10分鐘即發出1班次南下列車，請旅客多加利用。（編輯：管中維）1141112