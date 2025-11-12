因應搭乘人潮 高鐵傍晚增4班次南港至台中南下
（中央社記者黃巧雯台北12日電）因應颱風鳳凰及旅運需求，台灣高鐵宣布，除了今天原訂改成每小時雙向各發3班全車自由座列車外，傍晚將再增開4班次南港至台中南下列車，均為全車自由座（商務車廂除外）。
台灣高鐵昨天因應颱風鳳凰逼近，調整今天全天營運班表，自上午6時起，每小時自南港站南下及左營站北上，各發3班每站停靠、全車自由座列車。但有民眾今天在社群平台抱怨，已提早出門，等了3班才上得了車，也因此遲到。
台灣高鐵發布新聞稿表示，依據颱風鳳凰氣象資訊及旅運需求綜合評估，除原定每小時3班次全車自由座列車外，將於今天傍晚5時30分至6時30分，再增開4班次南港至台中南下列車，發車時間為傍晚5時30分、5時50分、6時10分、6時30分，均為全車自由座（商務車廂除外），並沿途停靠各站。
為加強服務通勤旅客，台灣高鐵表示，南港站在傍晚5時至晚間7時間總計將發出11班次南下列車，其中傍晚5時20分至6時40分，每10分鐘即發出1班次南下列車，請旅客多加利用。（編輯：管中維）1141112
其他人也在看
Nissan 全新大改款 Sentra 正式登場！車格加大更舒適 售價同步曝光
Nissan 今年 9 月海外發表全新大改款 Sentra，不僅導入最新設計語彙打造動感造型，煥然一新的內裝設計也進化有感，同時車格也略有放大提升乘坐舒適度，如今原廠接續宣布大改款 Sentra 率先在北美上市，提供 S、SV、SR 及 SL 共四種車型等級，當地售價為 22,400～27,990 美元，約台幣 69.4～86.8 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前
國道上發生車禍該怎麼辦？關鍵步驟一次看懂｜汽車小學堂
正所謂天有不測風雲，只要把車開上路，難免有事故發生的機會。或許只是輕微擦撞，或是不幸遇上嚴重車禍。若事故發生在市區街道，處理起來還算容易，但要是發生在車速飛快的國道或快速道路上，問題可就變得棘手多了。本篇文章要帶大家熟記「國道及快速道路事故處理SOP」，危急時刻能少慌一分、多保一命。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前
國外研究：超過 9 成車主抱怨頭燈太亮！休旅車+LED 燈被點名是主因
汽車技術越來越強大，汽車頭燈也從鹵素進步到 HID，甚至是現在主流的 LED 頭燈，雖然讓前方視線更為清晰，卻也造成對向來車的困擾，最新調查顯示，有超過 9 成車主認為汽車頭燈太亮，有 3 成車主更因此減少晚上開車出門。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲！泡水車三等級曝光，第3種慘到沒救
鳳凰颱風挾帶強風豪雨全面來襲，不僅引發各地積水災情，車主們最怕的「泡水車」問題也再度浮上檯面。許多民眾心疼愛車被泡在雨裡，卻不清楚損害程度該怎麼判斷。中古車業者Eason提醒，其實泡水車也有分等級，從輕度到重度，影響大不同，修不好甚至會變成一顆不定時炸彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全新Ford Territory休旅車配備曝光!? 通風座椅、App鑰匙全都有?
全新Ford Territory休旅車配備曝光!? 通風座椅、App鑰匙全都有?SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
影/宜蘭5親友慘烈車禍！休旅車撞路樹1輪不見 1人命危
宜蘭縣今（10日）發生慘烈車禍，有輛載著1家4口跟1名親戚的休旅車，不明原因自撞路樹，5人分受輕重傷，其中1位乘客意識模糊，還在醫院搶救，休旅車則是被撞掉一大塊，慘烈的現場影片也曝光了。中天新聞網 ・ 1 天前
Toyota Hilux大改款，帥到不像工作車！純電版同步曝光
Toyota在泰國正式發表全新一代Hilux，並以Hilux Travo作為新車命名，全新大改款是Hilux皮卡邁入電氣化時代的重要一步。不僅換上全新外觀、全新底盤與內裝介面，還首度推出Hilux Travo-e純電版本，引領Toyota皮卡家族進入新能源時代！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
26年式Subaru Crosstrek開放預訂，追加新車色、升級EDSS駕駛異常自動煞停
繼日本、北美市場陸續推出26年式Crosstrek，Subaru總代理台灣意美汽車也跟進宣布，26年式Crosstrek即日起開放預訂，一樣維持單一2.0 i-S EyeSight車型，接單價為114.8萬元，本月下訂還可獲得限量訂車禮，同步加贈原廠5年或12萬公里延長保固。針對舊年式 (正25年式) Crosstrek則是提供優惠價109.8萬元，另可享有90萬50期零利率、5年或12萬公里延長保固，並升級專用無線充電座。地球黃金線 ・ 1 天前
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！SiCAR愛車酷 ・ 21 小時前
影/羅東資收車逆向險撞休旅車還嗆人 警方認證開罰！
昨（9）日傍晚，宜蘭縣羅東鎮公所一輛資源回收車，行經羅東鎮維揚路時，違規跨越雙黃線逆向行駛，差點撞上對向休旅車，駕駛資收車的清潔隊員與休旅車駕駛還在現場互嗆，過程被民眾目擊並PO上網，引發網友熱議。羅東警分局今（10）日表示，資收車逆向行駛已違反道路交通管理處罰條例，最高可處1800元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 12 小時前
福特CEO坦言：拆解特斯拉、中國電動車後才知道落後這麼多
據《商業內幕》周二 (11 日) 報導，福特 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 在拆解特斯拉 Model 3 與中國電動車後大感震撼，他對這些競爭者的領先程度感到震驚，這促使他全面改革福特。鉅亨網 ・ 15 小時前
【試駕】試完BMW M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition反而陷入選擇困難
BMW 220 Gran Coupé M Racing Edition是同時具備運動與實用兩種特性，而日前試駕M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition則是在此基礎提供更強大的性能和出色操控，但也因此試完後卻陷入選擇障礙。220 Gran Coupé是同時兼具帥氣和實用的車款，即便動力僅有156hp/24.5kgm，但用於日常或是偶而小熱血其實相當夠用，而日前試駕的M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition則在此基礎搭載更強大的引擎動力和四輪驅動，當然整體表現也帶來更暢快的操駕感受，只不過在試駕過後卻陷入兩難。 由於220 Gran Coupé M Racing Edition在外觀方面也有配備黑色高光澤外觀套件、燻黑造型頭燈、M擾流尾翼的M Sport套件，因此整體性能氣息和M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition相當，差異之處僅在於M235 xDrive Gran Coupé多了水箱護罩M銘牌、M雙肋型後視鏡、M複合式煞車套件及19吋輪圈。M235 xDrive Gran CoupéCarture 車勢文化 ・ 13 小時前
HYUNDAI STARIA CAMPER 應市場熱度加映巡展
HYUNDAI STARIA自2022年在台上市以來，憑藉多元編成與前衛設計，累計銷售已超過3,500台，持續獲得市場肯定。為滿足不同族群與情境，STARIA車系橫跨多元用途，涵蓋重視無障礙移動的福祉車、滿足高階商務與尊榮接待的CEO款、兼顧外觀質感與實用機能的VAN商用車款，以及為戶外探險與露營而生的CAMPER車款，完整回應從都會通勤到車宿旅行的各式需求。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
【怎能不愛車】超浪漫星空玻璃天窗 賓士新7座休旅內裝搶先看
面對BMW小型車系的強勢攻勢，Mercedes-Benz也不甘示弱，全新第二代GLB正式現身！這款全新跨界休旅預計在12月8日全球首發，並於2027年式正式進軍美國市場。外觀延續方正硬派風格，但整體線條更俐落，氣勢更鮮明，完美詮釋都會休旅與冒險風格的平衡感。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前
Porsche Taycan Turbo GT with Weissach Package 破千萬純電四門跑車 你買單嗎？
你一定聽過電動車馬力不值錢，確實，電動科技進化速度，千匹馬力比比皆是。Porsche如何在競爭變態的電動武林攻下灘頭？答案是Taycan Turbo GT with Weissach Package。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前
Hyundai N高性能部門純電二部曲！Ioniq 6 N正式發表、明年初開賣
Hyundai N高性能部門純電二部曲！Ioniq 6 N正式發表、明年初開賣SiCAR愛車酷 ・ 21 小時前
桃園機場又現「黃牛車」！司機違規載客被發現 鬼切左轉加速逃
來看這驚險一瞬間！ 桃園機場第二航廈外，一輛白牌車違法攬客，司機一看到航警靠近，立刻開車逃逸。依現行法規，要出桃園機場只能搭乘航廈外的排班計程車，黃牛車司機違規最高可以罰款2500萬元，乘客也同樣觸法。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Venue大改印度搶先推N Line車型，都會跨界休旅運動風格全面升級
Venue才剛在印度推出大改款更新，Hyundai隨即為新世代Venue發表N Line運動化車型。建立在新一代Venue更為剛直且大膽的設計基礎，Hyundai透過更具張力的空力套件，以及運動感更為強烈的內裝細節，為Hyundai新世代都會休旅的運動化氣質加分。地球黃金線 ・ 1 天前