因應政府關門全美航班縮減4% 國際線暫未受影響
在紐約紐沃克機場航廈，旅客大排長龍。美國政府創下關門最久的紀錄，對於各機關部門的影響逐漸擴大。
由於飛航安全相關的管制人員缺勤，導致人力緊張，聯邦航空署FAA以飛航安全為由，7日下令全美40座主要機場減少4%的航班運作。
根據外媒報導，7日以來全美已經超過800個航班被取消、2000多個航班延遲。而國際線的航班目前暫時不受到影響。
旅客安潔爾說道，「沒有人想遇到旅行受困的情況，這確實是個令人擔心的問題，對我們很多人來說。」
乘客齊默說：「我有點緊張，但這是我必須要去的行程，我有親人身體不舒服，所以我不能讓這種情況阻止我。」
很多旅客擔心飛機臨時被取消，因此比平常提早幾小時到機場確認。FAA下令縮減航班之後，各大航空公司也隨即執行這項史無前例的作業。
FAA表示，航班縮減的幅度將在11月14日前提高到10%，如果政府持續關門，人力缺勤情況未改善，航班取消比例可能增加到15%至20%。
乘客多拉斯克認為，「我覺得情況肯定會惡化，我的意思是，當空管人員開始請假，我可以想像他們沒有拿到薪水，這會影響整體飛行。」
民主黨和共和黨仍為預算僵持不下，尚未達成實質共識。由於感恩節假期腳步逼近，空中交通需求大增，若政府關門延長，航班減少與延誤的影響將持續擴大，受苦的還是民眾。
