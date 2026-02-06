因應敵情威脅 今年漢光演習維持10天9夜 7月首辦「聯合防禦操演」

國防部長表示，今年度「漢光42號演習」將於8月登場。除此之外，國軍將在今年7月首度舉行「聯合防禦操演」（圖為去年漢光41號演習資料照） 圖：軍聞社提供

[Newtalk新聞] 因應中共對我軍事威脅加劇，國軍年度演訓也出現重大變革。國防部長顧立雄日前與媒體餐敘時表示，今年度「漢光42號演習」將於8月登場，並確定維持去年「10天9夜」長度，以及「分散式指管」與「預想殲敵區作戰」等關鍵科目。除此之外，國軍將在今年7月首度舉行「聯合防禦操演」作為漢光演習前的「高規格大暖身」，採動態實兵方式驗證部隊行動矩陣，為8月的正式演習奠定基礎。

關於漢光42號演習重點，顧立雄指出，演習全程將採「實兵、實地、實裝、實況」方式推動，以逐步落實「實戰化訓練」要求。在科目設置上，也將聚焦分散分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能以及無人機防處與人力動員演練。他還提到，今年度漢光演習將結合縣市政府執行「2026城鎮韌性」科目，讓國軍演訓將更深度結合民防與社會韌性機制。

除了漢光演習和立即戰備操演等演訓外，國軍將在8月登場漢光演習前，於7月首辦「聯合防禦操演」。國防部表示，該操演是以國軍聯合作戰計劃為核心，採「動態實兵操演」方式，驗證「支援」與「被支援」單位的行動矩陣，以增加計畫成功公算，而三軍部隊將依作戰進程，在作戰地境遂行計畫演練，以此作為8月份漢光演習的前導與基礎。

顧立雄指出，國軍於去年已完成軍種戰術總驗手等多項演訓，有效支撐聯合作戰計劃任務能力，而今年規劃在4月至11月間，依序執行包括「立即備戰操演」、「聯合防禦操演」、「漢光演習」及「各軍種聯合對抗演練」。

他強調，國軍將以「任務導向、為戰而訓」為核心原則，務實推動各項訓練改革，並依聯合作戰指揮機制運作，落實實兵預演、實戰化演練與聯戰計畫的訓練整備週期，全面強化各級部隊的高戰備能力。

