因應數位性別暴力犯罪樣態 教育部助教師精進防治

金孟華教授講授性侵害相關法令及實務操作

國教署學務校安組洪甄徽專門委員致詞

校園性別事件備受社會關注，為了協助學校釐清處理校園性別事件的疑義，教育部國教署今天(1日)於國家教育研究院臺中院區舉辦「114年度校園性別事件防治法令說明會」，邀集教育部主管高級中等以下學校性別平等教育委員會委員及相關業務承辦人參與，近180人與會。

教育部國教署學務校安組專門委員洪甄徽表示，校園性別事件防治法令說明會自109年起每年辦理，今年已邁入第6年，迄今已逾千名教師參與。本年度說明會除強化學校在性別事件防治與處理上的專業外，也因應新興議題，將私密影像不當散布等數位性別暴力內容納入課程，協助學校掌握最新法令與處遇指引。

國教署表示，校園性別事件的防治與處理不僅是法律課題，更是教育現場的重要議題。為了協助學校第一線人員釐清法令規定與程序要點，說明會透過專家講授與案例解析，強化學校在事件處理過程中的法令知能與實務判斷能力，希望藉由此次課程，使學校性平會委員能兼顧專業與同理，妥適處理性別事件，保障學生權益，共同營造安全、尊重與包容的校園環境。

法令說明會的課程內容，聚焦於「性侵害的認識與辨識」、「校園性別事件行政訴訟相關案例說明」及「性私密影像散布實務案例與處理建議」三大主題，兼具理論與實務，邀請具性別教育與法律專業及實務經驗的學者專家授課。透過真實案例解析與法規說明，協助學校性平會委員掌握事件發生成因、調查處理、救濟程序及爭點釐清等面向，進一步提升事件處理專業與法令運用能力。