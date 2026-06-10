因應新型醫療照護 石崇良：估年底前新保單

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▲針對一日手術等新的照護模式影響保險給付，衛福部長石崇良表示，與金管會一直在溝通。（圖／記者張乃文攝）

[NOWNEWS今日新聞] 隨醫療治療方式日益更新，保險的理賠也將有變革。金管會將針對住院改門診、一日手術等，邀集保險業者檢討醫療險理賠規則。衛福部長石崇良說，有另外與金管會約時間討論，新的照護模式會有新型保單開發，預計年底前會有，同時對於舊有保單的討論，盼調整不讓民眾受限於給付關係，無法選擇居家或門診照顧。

根據媒體報導，金管會將針對住院改門診、一日手術等，邀集保險業者檢討醫療險理賠規則。石崇良今（10）日出席立法院審查「醫療法第二十四條及第一百零六條條文修正草案」等案，會前接受媒體聯訪時說，關於商業保險給付問題，與金管會主委彭金隆經常交換意見。

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石崇良指出，主要是隨醫療科技進步及醫療模式改變，過去一定要住院才能治療或處理的處置，慢慢推向門診或居家執行。包括門診靜脈抗生素治療等，原先也是需要住院的。

石崇良說，過往商業保險的醫療保單都限制要住院才可給付，因此也接到第一線醫院反映，在與病人說明這類照顧模式時，會考量相關保險給付問題而無法推動。他表示，有積極與金管會討論，希望和保險業者溝通。

與金管會約時間討論 石崇良曝2方向

石崇良認為，若調整相關給付方式因應需求，可達到三贏，一方面是從過去實施經驗導入新模式發現，醫療費用是比起住院更為下降。對醫院而言，除了健保支付費用下降，醫院病床利用效率也可以提升，人力短缺和病床需求更能得到紓解。

石崇良也說，與金管會有另外約時間討論，第一步則先由金管會與相關業者溝通。

若有調整是否會影響民眾購買保險意願、對於商保、健保之間的配合，石崇良表示，有2大方向，因應在家醫療、新型照顧模式的新型保單開發在年底前就會有；另外，舊有保單的調整，盼民眾不會受限於給付關係，無法選擇更舒適的居家照顧或門診照護方式。

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