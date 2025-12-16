因應新版《地制法》 許淑華明年1/16發布南投縣府高層新人事

南投縣政府因應《地方制度法》修法，配合修正《南投縣政府組織條例》，明年起新增副縣長與副秘書長各一人，縣議會臨時會今（16日）一讀通過條例修正。縣長許淑華表示，新人事將於明年1月16日發布。

南投縣長許淑華。（南投縣政府提供）

許淑華會後說明，感謝立法院通過地制法修法，讓南投縣增加一位副縣長與一位副秘書長，副秘書長部分，原則上會考慮從現有的同仁內生，由於秘書長洪瑞智已申請退休，屆時副秘書長與秘書長人事將於明年1月16日發布。

許淑華強調，由於副縣長的工作相當繁重，不只要彙整縣府所有業務，還要代表縣府跑行程，如何為南投縣廣納優秀人才為縣民服務，相當重要，尚未有適當人選，正慢慢尋覓中。

縣議長何勝豐表示，這次審議17件提案，包括《南投縣政府組織自治條例》部分條文修正案，縣府可新增1名副縣長、1名副秘書長，盼盡速公布核心幕僚，在核心幕僚任命後，加強跨局處協調，落實分工合作、提升行政效率，加速推動重大建設及福利政策。

對於行政院表明不副署、不執行立法院通過新版《財畫法》。何勝豐認為，朝野對立恐導致中央補助款延遲或縮減，請縣府預作財務準備，妥善調度資源，避免影響既有政策承諾。

許淑華也指出，行政院作法儼然破壞預算穩定性，若年底前行政、立法兩院無法協調，將對縣市政府施政造成衝擊，地方無法確認可獲補助金額，施政規畫因此受限，不過縣府不會因此影響對縣民的承諾，包括65歲以上民眾健保費由縣府負擔等政策，仍將依既定計畫執行，進一步呼籲中央正視朝小野大的政治現實，避免將衝突轉嫁地方。

南投縣議長何勝豐（圖／翻攝南投縣議會官網）

