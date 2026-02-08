因應新莊新北大道、思源路口自來水管破裂 新北警籲用路人提早改道

新莊新北大道、思源路口自來水管破裂，呼籲用路人提早改道。新北市警局交通大隊提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市新莊區新北大道、思源路口，於今（8）日11時許發生自來水管破裂事件。新北市警察局交通大隊表示，現場已封閉「新北大道往泰山方向外側車道」及「思源路往五股方向車道」，提醒用路人行經該路段務必減速慢行，注意安全。

新北交大指出，因應明（9）日上班尖峰車潮，為避免交通壅塞及耽誤民眾行程，建議欲行駛新北大道往泰山方向之用路人，提前改道建議如下：

ㄧ、改走新北大道、新知二路或新北大道、化成路行經福慧路前往泰山、五股地區，以避開管制路段。

二、另思源路通往五工路方向，可改走新北大道、新知六路行經福慧路通往五工路，或改走新北大道、五工六路。

新北交大也提醒，民眾可多利用本局 iPolice APP 或收聽警察廣播電臺 掌握最新路況及交通管制資訊，並配合現場警力指揮通行。如發現交通壅塞或異常狀況，可撥打：警廣：0800-000123、新北市政府警察局交通警察大隊「交通流暢中心」：0800-261077或撥打 110 聯繫勤務指揮中心，通報時請注意行車安全。