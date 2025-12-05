因應日含氚廢水第17批次排放 核安會說明海域輻射監測配套措施進度

核能安全委員會表示，有關日本福島第一核電廠排放含氚廢水作業，據核安會掌握，日本福島第一核電廠於十二月四日開始啟動第十七批次含氚廢水排放作業，預計以十九天時間排放七千八百噸，預估氚總活度約2.4兆貝克，即時排放資訊可至「國際監測即時看」閱覽。

日本東京電力公司於十二月二日公布含氚廢水之分析結果，氚以外的核種濃度與法規限值比值總和為0.19，符合小於1之判定值。另東電公司委託之第三方量測實驗室株式會社化研與日本政府委託之JAEA大熊分析研究中心分析結果均為0.20，與東電公司分析結果一致。

交通部中央氣象署每日依日本福島第一核電廠實際排放狀況進行含氚廢水擴散濃度預報，自一一二年八月廿四日排放迄今，已累計排放十六批次，目前影響區域仍以「日本本州東部海域」為主，局部受中尺度渦流影響往西南擴散至「關島西北方海域」，沖繩群島與臺灣周圍海域受其影響極為輕微，海水氚濃度均低於儀器最小可測值。中央氣象署持續每日更新「一週擴散預報概述」，供民眾即時掌握含氚廢水擴散狀況。

核安會表示，透過跨部會合作執行海域輻射監測，一一四年度截至十一月卅日，已完成四一五八件海域樣本分析；自一○六年起至今已累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計一萬六五一二件樣本之分析，各項分析結果無輻射異常，檢測結果均每週同步更新於「跨部會輻射監測整合儀表板」。以上各項資訊均已整合於「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，歡迎民眾隨時上網閱覽。