因應日本新法上路 蘋果開放 iPhone「第三方」應用商店 並調整抽成

火報記者 陳銳/報導

蘋果公司宣布，已在日本向其他應用程式商店開放 iPhone 應用程式生態系，以配合當地推動智慧型手機市場競爭的新法規，蘋果表示，相關調整已正式上路，僅適用於 iPhone，不包含其他蘋果裝置。

根據蘋果公布的新規定，日本的應用程式開發者可在 iPhone 上推出自有的應用程式商店，透過這些第三方平台以及其中的應用程式所產生的銷售額，且僅需向蘋果支付 5% 的佣金。

日本開發者可在 iPhone 推出自有應用程式商店，透過第三方平台產生的銷售額僅需向蘋果支付 5% 佣金。圖:istockphoto

除了開放第三方應用程式商店，蘋果也允許開發者為透過 App Store 發布的應用程式提供自有的應用程式內支付機制。不過，該選項將與蘋果既有的支付系統並行，相關交易仍需依規定向蘋果支付佣金。

日本成為最新一個對蘋果 App Store 商業模式提出監管要求的市場，過去，開發者對於應用程式內的數位商品與服務，需支付最高達 30% 的平台費用，引發各地監管機構關注。目前，蘋果仍在美國面臨與開發者收費相關的訴訟，而在歐洲，則已被要求向其他應用程式商店全面開放 iPhone 生態系。

不過，蘋果在日本採取的做法與歐洲有所不同，依照日本的制度，蘋果仍保有審核與批准第三方應用程式商店的權限，並要求這些平台上的應用程式，必須比照 App Store 進行年齡分級。此外，所有透過第三方應用商店上架的應用程式，仍需通過蘋果所稱的「公證」程序，以進行基本的安全檢查。

在收費結構方面，蘋果也同步調整現行機制。日本開發者若在應用程式外提供支付連結，蘋果將收取 15% 的佣金；若是透過 App Store 進行標準購買，則適用 26% 的費率。

蘋果在官方部落格中指出，在配合法規調整的同時，公司持續將隱私與安全視為首要考量，致力於降低新制度可能帶來的風險，確保日本用戶能夠維持既有的使用體驗與資訊安全水準。