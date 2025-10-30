因應日本第16批次含氚廢水排放核安會說明配套措施進度

核能安全委員會今（卅）日表示，有關日本福島第一核電廠排放含氚廢水作業，據核安會掌握，日本福島第一核電廠於今日開始啟動第十六批次含氚廢水排放作業，預計以十九天時間排放七千八百噸，預估氚總活度約二兆貝克，即時排放資訊可至「國際監測即時看」網站閱覽。

日本東京電力公司於十月廿八日公布含氚廢水之分析結果，氚以外的核種濃度與法規限值比值總和為0.14，符合小於1之判定值。另東電公司委託之第三方量測實驗室株式會社化研與日本政府委託之JAEA大熊分析研究中心分析結果分別為0.13及0.12，與東電公司分析結果一致。

核安會持續掌握國際原子能總署（IAEA）審查與監測作為，IAEA於十月六日公布自開始排放以來的第二與第三次追加取樣監測措施報告，所採集之含氚廢水、各式海域樣本之比對結果，IAEA說明取樣分析作業適當，相關分析結果與二○二三年之總結報告結論相符，含氚廢水排放對人類與環境的輻射影響可忽略不計。

交通部中央氣象署每日依日本福島第一核電廠實際排放狀況進行含氚廢水擴散濃度預報，自一一二年八月廿四日排放迄今，已累計排放十五批次，目前影響區域仍以「日本本州東部海域」為主，局部受中尺度渦流影響往西南擴散至「關島西北方海域」，沖繩群島與臺灣周圍海域受其影響極為輕微，海水氚濃度均低於儀器最小可測值。中央氣象署持續每日更新「一週擴散預報概述」，供民眾即時掌握含氚廢水擴散狀況。

核安會表示，透過跨部會合作執行海域輻射監測，今年度截至十月廿六日，已完成三七七五件海域樣本分析；自一○六年起至今已累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計一萬六一二九件樣本之分析，各項分析結果無輻射異常，檢測結果均每週同步更新於「跨部會輻射監測整合儀表板」網站。

以上各項資訊均已整合於「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」網站，歡迎民眾隨時閱覽。