因應春節假期佳里奇美醫院辦捐血 學甲、北門區長挽袖響應

佳里奇美醫院四日舉行捐血，包括北門區長林建男(左)、學甲區長張明寶(右)挽袖響應，院長田宇峯(中)表達感謝。(佳里奇美醫院提供)

記者盧萍珊／佳里報導

因應九天的春節假期，佳里奇美醫院四日舉辦捐血，不少在地企業響應加碼送贈品，學甲區長張明寶、北門區長林建男相偕挽袖捐血，以實際行動支持。

佳里奇美醫院院長田宇峯表示，近年來捐血中心的血液庫存量持續偏低，加上少子化與人口老化的雙重壓力，血液供應穩定性受到嚴重考驗，因應長達九天的春節連假，特別在農曆春節前舉辦捐血，希望喚起民眾的熱情，「守護生命、延續愛心」。

包括學甲區長張明寶、北門區長林建男相偕響應捐血，二人都說，感受到佳奇醫院推動公益的用心與溫度，當以熱血支持捐血活動。不少在地企業響應加碼捐血贈品，展現社區凝聚力與愛心。

佳奇捐血活動持續一整天，捐血二百五十cc即可獲贈真空包裝米、罐頭、碗泡麵及衛生紙，捐血五百cc再加碼贈品。佳奇員工也熱烈響應，用一袋袋熱血的捐輸，讓愛心涓滴匯聚成守護生命的力量。