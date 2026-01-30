因應春節採買人潮 盧秀燕視察各批發市場

中部中心／黃毓倫、黃信儒、曾津衫 台中報導

春節將近，台中市長盧秀燕與農業局長，陸續到魚市場和果菜批發市場，了解供銷情形，除了部分魚貨，預估會小幅上漲，大部分的農漁產品，價格都還算平順。因應過年前採買人潮，市場人員會提早一小時上班，要讓大家順利採買年貨，過個好年！

凌晨四點多，天還沒亮，台中市長盧秀燕來到台中魚市場，向市場工作人員拜個早年，同時也關心，春節就要到了，市場供貨情形如何。

台中市長盧秀燕：「台中市是個大城市，我們戶籍加上流動的人口，大概有300萬，這麼大的城市，年節的年貨的供銷非常的重要，目前的量大概都夠，因為今年的相關的供貨情形，都蠻不錯的，價錢到目前為止也是平順。」

盧秀燕到魚市場視察，目前價格還算平穩，部分魚貨預估可能會因為量少而小漲。（圖／民視新聞）









不只看魚市場，盧市長還去看了果菜市場，春節需求量大的柑橘類、蜜棗等水果，目前供應量都充足。至於大家最關心的價格，除了部分魚貨因為產量減少預估會小漲，其他都算平穩。

台中魚市場近期每日平均交易量45噸，每公斤165元。台中果菜市場，蔬菜交易量220噸，每公斤20元，水果交易量420噸，平均每公斤75元，至於大安肉品市場，每日拍賣1800到2200頭豬，每公斤大約86.7元。

除了要穩定價格，讓民眾能順利採買年貨也很重要，就怕大家全擠在過年前幾天採買，各大市場已經擬定好因應策略，提早營業。

台中市長盧秀燕：「魚市場來講的話，他們是凌晨12點鐘，平常是12點開始做生意，但是隨著年節近的話，他們前幾天，會提早到11點鐘左右。」





象徵吉利的柑橘類，目前供貨量充足。（圖／民視新聞）









果菜市場從12日開始，提早一小時上班，大安肉品市場也會提早一小時進行拍賣作業，市場人員總動員，賣方馬上有錢賺，買方馬上有菜買，開心迎馬年！





