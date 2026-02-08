因應春節採買！台北希望廣場首度週間營業 爽買產地直送最青農產品

〔記者楊媛婷／台北報導〕春節將屆，國人都忙採購準備過好年，農糧署今(8日)表示，過去都只在週六、日營樣的台北希望廣場，9日到12日將擴大營業，每天的活動期間的中午12時，還可用899元優惠價購買價值1699元的農漁畜福袋，消費滿2千元還可爽抽家電。

台北希望廣場有來自全台各地精選的小農擺攤，可買到產地直送、最新鮮的農漁畜產品，農糧署副署長黃昭興表示，為因應國人春節採買需求，9日到12日台北希望廣場將首度舉行週間展售會，現場可一次買齊農漁畜產品，每天還會有3場以上的食農教育活動，民眾可以現場DIY花卉小品或體驗手作優格活動，每天更有好康推出。

農糧署表示，9日到12日台北希望廣場活動期間每日中午12時，民眾可用899元優惠價格搶購市值1699元享好福袋，內有農漁畜年節好物；每天17時30分還會有限時限量搶購超優惠生鮮蔬果、漁、畜產品等，每日消費滿2千元除即可現場參加抽2千項家電等獎項，還可於當日13時至15時兌換現場書法老師手寫春聯1份，該份春聯每人限領1份，當日50份送完為止。

