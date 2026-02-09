因應春節期間交通疏運 樹林警會同相關單位辦理現地會勘

樹林警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

有鑒於今年春節連續假期共有9天，預期將出現大量的觀光客及返鄉人潮，樹林警分局為確保春節連假交通順暢，於本月3日至5日連續三天，針對轄內宗教勝地 (樹林濟安宮、樹林鎮南宮)、車站(樹林火車站)、百貨公司(秀泰影城)、大型賣場(樹林家樂福)、年貨傳統市場(博愛街市場)、興仁花園夜市及易壅塞路(段)口(樹林交流道、中華、水源街口)等9處進行會勘，並會同新北市道路交通安全會報、新北市政府交通局、新北市樹林區公所、遠揚營造工程、國道警察第六大隊、樹林車站及廟宇、百貨賣場、大型夜市、傳統市場等代表，期前協調並妥適規劃交通疏導解決方案，以確保春節連假期間交通順暢與安全。

樹林警分局指出，考量轄區百貨賣場、傳統市場春節前的採購年貨及往返車潮，樹林警分局與台鐵、國道警、賣場、廟宇、傳統市場自治會、大型夜市等成立協調聯繫LINE群組，隨時掌握即時狀況外，轄區大型廟宇、百貨賣場均自聘交通維護人員，協助疏導車流；若出現購物或參拜廟宇車潮回堵時，除通報本分局外，業者立即啟動「滿場機制」管制停車場入口道路，並引導用路人前往其他停車場以疏解車潮。

樹林警分局長王子雄表示，春節連假期間交通疏運著重於維持交通順暢，本分局將持續精進各項交通疏導作為，除了靠警方努力外，最重要的是仰賴用路人共同遵守交通規則，做好交通安全工作，才能讓民眾度過快樂歡喜的春節假期。