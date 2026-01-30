因應春節期間車潮 台東警2/14起連9天多項交管

（中央社記者盧太城台東縣30日電）因應春節期間大量旅客及返鄉車潮湧入台東，警方與台東縣政府擬定多項交管措施，包括南迴公路、花東海岸公路、台東縱谷道路及南橫公路等聯外道路的疏導計畫。

台東縣警察局今天透過訊息表示，為紓解民國115年農曆春節期間交通順暢及防制交通事故，台東縣警察局與相關交通單位協調後，將於2月14日（農曆12月27日，週六）至2月22日（農曆正月初六，週日）晚間12時止一連9天，實施春節期間加強交通秩序維護及疏導管制計畫。

台東縣警察局表示，南橫公路台20線省道（臨105線） 梅山口至向陽路段（計47公里），春節連假期間每日上午7時至下午2時開放進入通行，下午2時時後禁止進入，下午5時全線淨空；如遇有路面結冰，則開放時間延至融冰（約上午8至9時）。

台9線南迴公路（金崙至壽卡）春節連假期間，每日上午9時至12時及下午4時至7時兩時段，禁止砂石車由台東往高雄行駛；同時，台9線、台11線、台11乙線、縣道197號及台東市區部分路段，砂石車與混凝土車輛禁行，大鳥路段因應災害修復工程，占用北上車道，連假期間將調撥南下內側車道供北上通行。

金崙大橋於連假期間，北上車輛禁止在北端路口左轉，金崙社區所有車輛於管制時段禁止於北端通行 （客運除外），一律由阡仔崙橋南下，於金崙大橋南端出口後再行北上或南下。

台東縱谷台9線進出初鹿牧場交管措施，連假期間每日上午8時至晚上8時進出初鹿牧場改為單行路線（南進北出），自忠孝路與文泰路進入，並由台9線龍過脈出口處離開；池上路段因池上大橋改建工程，南下車道封閉，由北上新橋雙向各一車道通行。

東海岸公路台11線水往上流部分，由台11線146.1K處進入，風景區內續往台東車輛經由東43（五線產業道路）146.7處南下，往成功方向車輛，則由區內道路接145.7處北上。

台東縣警察局表示，因應年節進入台東市區購物人潮，維護行車順暢、紓解停車問題，將於2月14至16日上午6時至下午6時，於台東市中央市場周邊與鄰近中山路、正氣路及光明路等各路段，實施道路管制，雙邊禁止小型車以上進入，但機車可進入依序停放。

台東縣警察局提醒，為避免引起交通壅塞，台東縣境內各項道路工程也應於春節假期2月3日（週二）起至3月4日（週三）禁止挖掘道路、2月14日至2月22日春節期間停工，停工前包商須整平道路，並縮小施工範圍及設置交通安全警告標誌。（編輯：陳仁華）1150130