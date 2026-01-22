因應春節潛在就醫潮 雙和醫院4策略因應

農曆春節快到了，為因應連假期間可能湧現流感、急重症者等就醫潮，雙和醫院昨（二十二）日宣布啟動春節因應計畫。由李明哲院長親自領軍，透過醫療分流、醫護獎勵、監控暢通、輕症免住等四大策略，確保急診量能保持順暢，徹底守護民眾安心過好年。

雙和醫院指出，策略一，國定假日每日開立六診，總共二十四診「春節門診暨呼吸道傳染病特別門診」，落實輕重症分流，於除夕（二月十六日）至初三（二月十九日）連續四天，每日上下午時段開設內科、外科、兒科各一診，全天共六個診次春節門診。

廣告 廣告

此外，其餘春節長假時段（二月十四日、二月二十日至二十一日）維持正常開診，李明哲院長將於大年初一（二月十七日）上午親自坐鎮外科門診。雙和醫院進一步指出，策略二，政府美意即時傳遞實質獎勵致敬醫護辛勞，李明哲院長強調，院方感謝健保署與新北衛生局體恤基層，提撥春節急診與住院加成獎勵，院方實質回饋假期值勤、堅守崗位第一線醫護同仁。

策略三，急診床位即時調撥住院，減輕春節照護負擔，春節期間強化機制，透過每日上午九點確認給床、十點前完成清床的標準作業流程，並搭配病房彈性收治機制，強化全院床位分流管理。策略四，打抗生素免住院，減輕家屬照護壓力，春節期間持續「門診靜脈抗生素治療」服務，狀況穩定者無需住院也可接受治療。