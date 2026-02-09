因應春節與228連續假期 首都客運北宜國道客運增班疏運推出票價優惠

為因應一一五年春節及二二八連續假期乘車需求，首都客運股份有限公司（下稱首都客運）宣布，自二月十三日（週五）至二月二十二日（週日），及二月二十六日（週四）至三月一日（週日）期間，增開北宜國道客運班次，並同步推出票價優惠措施，以提升旅客疏運效率與搭乘便利性（見圖）。

首都客運說明，疏運期間將增加1570「台北－羅東」、1571「台北－宜蘭」、1572「台北－礁溪」等直達車班次，旅客無須預約座位，到站後約二十分鐘內都可順利搭乘。另1572「羅東－宜蘭－礁溪－台北」全程車維持正常營運，羅東轉運站每日五時二十分及二十三時發車；市府轉運站則於六時十分及二十四時三十分發車。

首都客運董事長李博文表示，除直達車加密班次外，連續假期搭乘北宜國道客運還可享票價優惠如下：

一、春節連續假期：一一五年二月十三日（週五）至二月二十二日（週日）搭乘北宜國道客運可享全票六折優惠，其中1570、1571路線「市府轉運站－宜蘭、羅東」全票優惠價為八十元（原價一百三十六元）；1572路線「市府轉運站－四城」全票優惠價為七十元（原價一百二十四元），「市府轉運站－礁溪」優惠價為六十元（原價一百零三元）。

二、二二八連續假期二月二十六日（週四）至三月一日（週日）期間，搭乘則享全票八五折優惠，其中1570、1571路線「市府轉運站－宜蘭、羅東」全票優惠價為一百一十五元；1572路線「市府轉運站－四城」全票優惠價為一百零五元（原價一百二十四元），「市府轉運站－礁溪」全票優惠價八十五元（原價一百零三元）。

另，臺灣好行冬山河線（宜蘭市區公車綠21路線）因配合傳藝中心除夕休園一天，將於一一五年二月十六日（週一、除夕）提前收班，羅東運動公園末班車為十三時十分，傳藝中心末班車十四時；自二月十七日（週二、大年初一）起恢復正常班次行駛。

首都客運表示，為鼓勵民眾利用國道客運轉乘在地公車，於一一五年二月十三日（週五）至二月廿二日（週日）、二月廿六日（週四）至三月一日（週日）等連假疏運期間，使用電子票證搭乘北宜國道客運於十小時內轉乘公路客運、宜蘭市區公車或雙北市區公車，可享基本里程或一段票免費優惠。北宜國道客運連假期間加密班次疏運，搭配國道五號實施大客車優先通行措施，相較於自行開車可縮短四十至六十分鐘旅行時間，加上票價及轉乘優惠，可省下不少交通費用，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具。