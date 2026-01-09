因應春節資金需求 壽險業滿期金提前給付逾56億元

（中央社記者蘇思云、呂晏慈台北9日電）因應春節連假到來，壽險業者宣布提前給付保單的滿期金與生存保險金等相關給付。根據10家壽險公司預估，今年提前給付金額合計約新台幣56.4億元，件數超過18.7萬件。

農曆新年即將到來，壽險公司通常考量民眾在春節前資金週轉需求較高，都會提前給付春節期間到期的滿期金及生存金等各項保險給付，以利保戶運用資金。具有滿期金跟生存金給付的保單，多屬於具有儲蓄或資產累積性質的險種，像儲蓄險、還本型保險與年金險等。

國泰人壽宣布，在春節連假前，提前發放針對保險契約在2月10日到2月22日期間可領的滿期金與生存保險金，並統一在2月10日把款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，合計5.1萬件保單，發放金額達15.3億元。

對於保險商品的滿期金、生存金等相關保險給付，新光人壽表示，若給付日期落在2月9日至2月22日間，將提前在2月9日給付，預估總保單3.2萬件，金額約11.02億元。

南山人壽針對給付日期在2月12日至2月24日間的滿期金、還本金、增值回饋分享金，提前在春節前2月11日至2月13日依保戶選擇給付方式陸續進行給付，預估超過4.1萬件保單，總給付金額約9.71億元。

富邦人壽宣布，針對保單週年日為今年2月11日至2月22日的生存金與滿期金進行給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票2種給付方式，預計提前在2月11日給付，總計約2.8萬件，金額達8.9億元。保戶如持有具生存金與滿期金保障的保單，也可下載富邦人壽APP登入後，點選「服務」進入「給付查詢」，可查看2個月內預計給付與歷年已領給付資料等資訊。

凱基人壽提前給付的滿期與還本金，預估給付件數約1萬件，預估金額近4億元，將在2月6日寄出支票，在2月10日匯款。

三商美邦人壽2025年12月已主動寄出通知，針對生存金與滿期保險金領取日期在2月10日到2月22日的保單，並依通知書上所載時間內回覆，都會提前在2月10日到2月13日間開始發放，總計共1萬4521件保單，給付金額為3.21億元。

台灣人壽規劃提前給付生存與滿期保險金，件數約5000件，給付金額約2億元，預計2月5日起陸續發放。

全球人壽表示，預計提前給付金額為1.97億元，合計5866件。至於給付時程，台幣保單若約定為匯款者，預計提前在2月10日匯出款項，外幣保單預計提前在2月9日匯出款項。

台新人壽說明，農曆春節連續假期間的生存滿期金最快在2月12日給付，預估總保單數200件，金額約3000萬元。

元大人壽針對生存、滿期保險金應給付日為2月12日至2月22日的應給付件，其中，符合提前給付條件者，給付方式為電匯件者，將統一在2月12日匯款；給付方式為支票件者，給付支票將分批在2月5日前寄出。（編輯：楊蘭軒）1150109