因應春節車潮 桃園台66新屋匝道附屬設施改善提前完工

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台66線道6.5公里處到9.1公里處的桃園市觀音到新屋路段，目前正進行高架化工程，至去年底進度約58.05%，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段配合工程，斥資2500萬元改善新屋匝道附屬設施，已提前完工，明天將恢復正常通行。

中壢工務段去年12月中旬起，封閉台66線道10.5公里處到11.5公里處新屋匝道主線車道，辦理附屬設施包括護欄、排水設施、路燈改善工程，原定4月初才能完工，已提前完工，明天恢復正常通行。中壢工務段表示，台66線道是桃園市東西向交通要道，考量農曆春節假期長達9天，台66線道恐湧現返鄉、出遊車潮，仍施工中的台66線道高架化工程也會影響交通順暢，中壢工務段為此提前完成新屋匝道附屬設施工程，避免台66線道該路段因主線車道封閉而壅塞。

台66線道新屋匝道附屬工程完工後，可望提供用路人更安全、更明亮的快速道路環境，但路燈雖已建置卻尚未送電，中壢工務段提醒用路人夜間行車應格外注意安全。台灣電力公司說明，中壢工務段去年12月16日提出用電申請、今年1月7日補齊路燈位置圖後，台電已著手設計，預計2月5日設計完成開始施工，完工後待中壢工務段完成申請路權機關核發路證等程序，就能盡速送電。

