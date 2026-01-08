因應春節返鄉出遊不塞車 建設局：台中市公告2/9至3/3全面道路禁挖

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市長盧秀燕重視春節期間市民返鄉與旅遊交通安全，因應115年春節連續假期即將到來，為確保返鄉及旅遊期間交通順暢、道路環境品質與用路安全，台中市政府公告自115年2月9日起至3月3日元宵節止，全面禁止於台中市轄內各道路範圍辦理挖掘施工；禁挖期間，台中市政府建設局將不定期辦理稽查，確保道路通行順暢，盼透過事前管控與整備，提供市民及遊客安全、舒適的交通環境，平安歡度春節假期。

建設局長陳大田表示，115年農曆春節併同例假日，將有長達9天的連續假期，預計從春節至元宵節期間，中市將湧入大量返鄉及觀光人潮；為降低施工對交通的影響、維持道路品質與行車安全，建設局依循往例實施道路禁挖措施，請各相關單位全力配合，共同守護春節期間的用路安全。

建設局指出，市府建設團隊秉持「春節服務不打烊」精神，假期間將持續維持即時應變機制，隨時因應道路施工、臨時挖掘、坑洞修補、公園及園道維護等狀況。市民如發現相關問題，可撥打1999市民專線或1688（0800-72-1688）24小時免付費服務電話，建設局將即時派員處理，全力提供便捷、安全的公共服務。